Matías Almeyda acepta interés en dirigir a la Selección Mexicana

Matías Almeyda, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara y ahora uno de los candidatos para tomar las riendas de la Selección Mexicana tras el Mundial, aseguró que sí tiene interés real en ser el entrenador del Tri.

El estratega argentino señaló que a cualquier entrenador le gustaría dirigir a una selección como la de México, además de que recordó se encuentra libre.

“Uno trabaja para eso, pero hay muchos candidatos. Hoy que no tengo club, claro que sí (deseo de ser DT del Tri), soy un entrenador libre. A cualquiera le gustaría, dirigir selecciones importantes es muy lindo, culminar un proceso, hay un montón de cosas por hacer”, dijo Almeyda en entrevista para Fox Sports.

Asimismo, el ‘Pelado’ indicó que hasta el momento no ha recibido una oferta del Tricolor, aunque señaló que sí ha recibido de otros lugares.

“No (ha recibido oferta del Tri), yo he tenido propuestas de otros lugares, ahorita sigo viviendo en Guadalajara, disfrutando de la familia, compartiendo momentos con el cuerpo técnico. No había parado, es un desafío un poco personal no trabajar y disfrutar de la vida”, finalizó.

