Lo cachan haciendo el meme del “novio distraído” ¡en la vida real!

Uno de los mejores memes que nos dejó el 2017 fue el novio “distraído” y descubierto observando el trasero de otra chica.

Pero su versión real acaba de encontrarse en Venecia, Italia, donde un joven fue captado en el justo momento en que queda prendido al atractivo físico de una joven de 16 años.

Trishna Pema disfrutaba de sus vacaciones cuando su amiga le tomó una foto y sin quererlo la convirtió en un fenómeno viral. La imagen fue retuiteada más de 190 mil veces.

“Ella no tenía cuenta de Twitter entonces, ¡así que la colgué yo porque me pareció totalmente hilarante! Al momento me di cuenta de su parecido con el famoso meme”, contó la chica.

