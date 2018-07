Horacio Villalobos rompe el silencio ante críticas por su participación en ‘La Academia’

Horacio Villalobos recibió cientos de críticas en redes sociales por integrarse al programa ‘La Academia’, debido a que en años anteriores el locutor había despotricado en contra del show de TV Azteca.

El conductor de espectáculos, que se caracteriza por decir las cosas como son, no aguantó tanta critica y aprovecho para defenderse en la emisión de su programa “Dispara, Margot, dispara”:

“Cómo era posible que yo que había dicho que La Academia que ‘guacatelas’, que había dicho ‘La nacadamia’, que qué poco congruente era… de entrada ha habido unas ediciones de La Academia que han sido fatales. Ahora, están recuperando el concepto; seis años después y lo van hacer de una manera en la cual creen que sea un éxito”.

“Yo que critiqué la primera Academia, sí reconozco que ahí me equivoqué porque después resultó que salieron los cantantes”.

El presentador funge como crítico en la nueva generación de La Academia junto a Arturo Lopez Gavito, Edwin Luna y Edith Márquez.

Finalmente, Horacio mandó un contundente mensaje para cerrar su programa:

“Además, si yo acepté o no acepté es muy mi ‘pedicure’, además soy figura pública no servidor público, pídanle cuentas a los servidores públicos no a mí”.

Cabe señalar que el programa de TV Azteca fue tendencia durante su desarrollo, dejando de lado “Luis Miguel, la serie”.

Fuente: SDP noticias