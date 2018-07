Exigen militantes  renuncia de CEN del PAN

Un grupo de panistas exigió la renuncia inmediata de todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que la Comisión Permanente se enfoque en el nombramiento de un presidente interino.

En un comunicado, la treintena de panistas refiere que tanto Ricardo Anaya, ex candidato presidencial y presidente con licencia del blanquiazul, así como Damián Zepeda, presidente en funciones, carecen de legitimidad para seguir al frente del Partido Acción Nacional (PAN).

“Anaya, Zepeda y demás equipo deben renunciar ya, no tienen legitimidad colectiva para seguir conduciendo al partido. Deben convocar de inmediato a la renovación de órganos estatutarios”, se lee en el comunicado.

“El resultado electoral (de la elección del 1 de julio) los reprueba y desacredita su encargo para nueva oportunidad de conducción. La institucionalidad del partido fue fracturada por estar a merced de intereses personales. El partido debe refundarse con nueva proyección de sus principios doctrinales y mayores exigencias de vida ética y democrática interna”.

Para los panistas que suscriben el documento, la dirigencia de Anaya rompió con la esencia democrática institucional del PAN mediante acciones inaceptables como la captura del padrón de militantes y la concentración cupular del poder.

“La cancelación de la pluralidad y de la competencia internas; corrupción, autoritarismo, persecución de la disidencia, entre otras. La formación del frente fue intransitable para buena parte de los panistas y conveniente solo para la perspectiva de Ricardo Anaya”, añaden.

Entre otros, el grupo está conformado por el ex diputado federal y ex procurador guanajuatense Juan Miguel Alcántara Soria; la ex presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa Torres; la ex diputada guanajuatense Raquel Jiménez; el ex diputado federal y ex presidente de la Fundación Rafael Preciado, Salvador Abascal Carranza; Rubén Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación.

Además, el ex diputado mexiquense Javier Paz Zarza; Miguel Ángel Toscano, ex comisionado nacional de la Cofepris; y la ex diputada María Concepción Ramírez.

Ligados a Margarita Zavala y a su esposo, el ex Presidente de la República, Felipe Calderón, figuran Patricia Espinosa, Miguel Ángel Toscano y Javier Paz Zarza.