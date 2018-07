Está Matías Almeyda listo para el Tri

Al ser un técnico sin equipo y libre de contratarse con quien quiera, Matías Almeyda ya no oculta su deseo abierto para ser seleccionador nacional de México.

“Hoy soy un técnico desocupado y obviamente son sueños por cumplir, por realizar y tanto la Selección de México como la de Argentina y otras, son importantes”, declaró “El Pelado” a ESPN:

“Creo que hay muchos entrenadores capacitados para estar en la Selección de México, yo considero también estar capacitado para estar como muchos, pero bueno, ya no depende de uno”.

Aunque el ex Pastor de las Chivas ya es un estratega en libertad, el contrato de Juan Carlos Osorio vence hasta el 31 de julio, por lo que oficialmente el colombiano sigue siendo el técnico del Tri.

Almeyda indicó que ya rechazó dos ofertas del extranjero en los últimos días.

“En una no llegué a un acuerdo, que fue con el Leeds United de Inglaterra, al que terminó yendo Marcelo Bielsa, y la otra fue la de Qatar, pero luego hay sondeos, porque cuando uno deja de ser entrenador de un club, hay 70 mil representantes y esta gente de intermediarios que se piensan que tienen las puertas abiertas en cualquier lado y te llaman, te prometen y dicen”, explicó el timonel.

“Me estoy tomando con tranquilidad esto de poder intentar ir a donde yo deseo, no a cualquier lado. Yo no voy a trabajar a cualquier lado, la verdad es que prefiero quedarme en mi casa, tengo una academia que estoy a punto de abrir en Houston y trabajaremos con el cuerpo técnico en esa academia mientras tanto, no hay apuro”.

Almeyda afirmó que México está para pensar en grandes cosas en un Mundial, incluso en el título.

“El jugador mexicano tiene muchísima técnica, mucho amor propio y para mí es un jugador al que hay que darle más confianza, más confianza porque en el futbol actual cualquiera le gana a cualquiera y México se debería de haber animado a ser Campeón del Mundo, pero yo desde aquí escucho que el quinto partido y el quinto partido, pero para mí no se juega por quinto partido, se juega por el campeonato, ya después vemos a donde llegamos”, aseveró.