Empezaron los cambios en la administración estatal; aún hay más

La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, informó que en los próximos días podría haber cambios en su equipo de trabajo, esto sería para mejorar, así es que sobre aviso no hay engaño. Sin embargo, destacó que entre sus colaboradores cuenta con gente muy buena y comprometida…Así es la administración pública, unos funcionarios inician en un gobierno y otros son los que cierran. Esto me lo han enseñado los 43 años como reportero.

Hay personas que son excelentes para arrancar una administración pública, y también hay otras para cerrar. Los gobiernos son como el béisbol, en donde hay lanzadores que abren los encuentros, otros entran a la mitad del juego y después vienen los cerradores. Por eso no hay que sorprendernos con los cambios que se puedan dar en el actual gobierno estatal.

La Gobernadora “no soltó prenda”, solo dijo que el próximo jueves los gobernadores de la Conago, se reunirán en la Ciudad de México con el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y después, tomará unos días de descanso para dedicárselos a la familia. A su madre, doña Alicia Arellano, a sus tres hijas y a Sergio Torres, su marido. Qué bien.

Jorge Hoyos se va a comunicación de la SEC y Karla Moreno al DIF estatal

Este lunes por la tarde se supo que se dieron algunos cambios en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en donde Jorge Hoyos Olivas, ocupará el enlace de comunicación de la secretaría de Educación y Cultura (SEC), en lugar de Karla Moreno y, Karlita, pasará a hacerse cargo de la comunicación de DIF Sonora, en lugar de Jossy Robles.

Por otra parte, la Gobernadora Pavlovich comentó que se encuentra lista y decidida, después de las elecciones, para seguir trabando a favor de los sonorenses, ahora en un escenario de pluralidad política, haciéndolo con respeto institucional con las próximas autoridades federales, municipales y el Congreso del Estado.

En entrevista con medios de comunicación, sostuvo que las acciones en beneficio de las y los ciudadanos, sin distingo de colores, siempre serán la prioridad del Gobierno del Estado. Dijo que a lo largo de su carrera política ha trabajado en un ambiente de pluralidad, por lo que en esta ocasión no será la excepción, siempre buscando mejorar la calidad de vida de los sonorenses.

Respecto a un posible encuentro con el Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que éste podría ser el jueves próximo, con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Los sonorenses expresaron una gran confianza y esperanza en el próximo Presidente electo, dijo la mandataria estatal, por lo que confió en que Sonora tendrá todo el apoyo para superar los grandes retos.

De igual forma, expresó su beneplácito de que un sonorense como Alfonso Durazo Montaño vaya a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, pues ello seguramente se reflejará en apoyo para la entidad.

De acuerdo a las estadísticas de INEGI, Sonora es el segundo estado más seguro en el país, “nos guste o no, somos el segundo estado más seguro, así lo dice el Inegi, no lo decimos nosotros, y bueno, ¿qué es lo que esperamos?, pues no quedarnos ahí, sino ser todavía mejores”.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.