Dignifican camino de entrada a UTH

Luego de 20 años de espera, alumnos y personal de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), así como trabajadores del sector industrial en la capital, cuentan con una vialidad digna para llegar al campus universitario y centro laboral.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó este lunes la obra de pavimentación de la prolongación del Bulevar Lincoln (con inversión de 11.58 millones de pesos), ante la comunidad estudiantil de la UTH, quienes resultan beneficiados de manera directa.

El polvo, la terracería y el lodazal en el que se encontraba la vialidad en épocas de lluvia, eran impedimento para que los alumnos, académicos y empleados de la UTH, tuvieran un acceso digno.

“La verdad es que felicito a todos los que han hecho las obras, porque las han hecho de manera correcta, de calidad y esta es una más, me da mucho gusto por los jóvenes y vamos a seguir inaugurando obras para la gente que lo requiere y sobre todo para los jóvenes, que es muy importante que tengan un acceso a su Universidad, digna y que no anden en la terracería”, expresó.

Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, especificó que la obra incluye los trabajos de trazo y nivelación, desmonte y deshierbe, formación de base hidráulica, recuperado de pavimento existente, construcción de alcantarillas, entre otros.

“Es una obra de 21 mil metros cuadrados y 2.3 kilómetros; es pavimento nuevo de concreto asfáltico de cinco centímetros de espesor y que el principal beneficio es el que tendrán nuestros alumnos para tener el acceso a su Universidad”, detalló.

Para César Fraijo, Yovana Mendoza y Anette Díaz, así como para miles de estudiantes de la UTH, los días de caminar largas distancias y respirar polvo a diario han quedado atrás, gracias a la pavimentación de la prolongación del Bulevar Lincoln.

Los alumnos coincidieron que la obra era de gran necesidad, ya que en muchas ocasiones tuvieron que caminar alrededor de dos kilómetros para tomar una unidad del transporte urbano porque estos no podían transitar por la ruta debido a las malas condiciones del terreno.

“No se podía pasar, antes era venir con los pantalones todos llenos de lodo y volverte a cambiar adentro (del campus) o andar así; quisiera darle las gracias principalmente (a la Gobernadora Pavlovich), y pedirle que continúe ayudando a la Universidad”, expresó César Fraijo.

Por su parte, Yovana Mendoza enfatizó que ahora con una vialidad digna ya no tendrá que caminar grandes distancias para poder subirse al transporte urbano, lo cual en muchas ocasiones le tocó hacer pese a las condiciones del tiempo no muy favorables.

“Con el transporte nosotros batallábamos mucho porque por la terracería los camiones tenían problemas para entrar y era gran distancia la que teníamos que caminar”, comentó.