Demandan a Johnny Depp

Un trabajador demandó a al actor por supuestamente golpearlo dos veces en las costillas y gritarle obscenidades en un set de Los Ángeles

Un trabajador demandó a Johnny Depp por supuestamente golpearlo dos veces en las costillas y gritarle obscenidades en un set de Los Ángeles, reportó The Hollywood Reporter.

Luego de haber atacado físicamente al miembro del equipo de producción para la cinta sobre el asesinato del rapero The Notorious B.I.G., el actor le ofreció 100 mil dólares para que le devolviera un golpe.

La demanda se realizó este viernes en el Tribunal Superior de Los Ángeles por Gregg “Rocky” Brooks, quien alegó que fue despedido de la producción cuando se negó a firmar un papel que aceptaba no presentar cargos por los daños.

Brooks sostiene que en abril del año pasado Brad Furman, el director del filme que se llamará “City of Lies”, lo obligó a informarle a Depp que su siguiente toma tendría que ser la última del día.

Al ser informado, el actor se enfureció, le gritó varias groserías y lo golpeó, para luego ofrecerle dinero para que lo golpeara de regreso.

Los representantes del actor no han comentado al respecto.