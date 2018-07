Con tierno mensaje, Justin Bieber confirma su compromiso con Hailey Baldwin

Justin Bieber confirmó formalmente su compromiso con la modelo de 21 años de edad Hailey Baldwin y si bien no dijo cuándo será la boda, el cantante de 24 años le dedicó un tierno mensaje en redes sociales, dejando claro que su corazón ya tiene dueña.

Justin Bieber comenzó su mensaje diciendo que quería esperar un poco para decir algo al respecto, pero las noticias han viajado rápidamente sobre su compromiso.

Bieber tambien resaltó que se encuentra muy entusiasmado por que sus hermanitos verán otro matrimonio saludable y estable en su familia, pues cree que ese es un verdadero ejemplo para ellos.

Aquí te dejamos el mensaje que le dedicó a Hailey:

“Esperaría un momento para decir algo, pero la palabra viaja rápido, escucha simple y llanamente Hailey ¡Estoy tan enamorada de todo lo que hay sobre ti! Tan comprometido a pasar mi vida conociendo a cada parte de ti que te ama con paciencia y amabilidad. Prometo liderar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo que Jesús a través de su Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos”.

“¡Mi corazón está COMPLETAMENTE y TOTALMENTE SUYO y SIEMPRE te pondré primero! Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin y no me gustaría gastarlo con nadie más. ¡Me haces mucho mejor y nos felicitamos tanto! No puedo esperar para la mejor temporada de vida todavía!”.

“¡Es gracioso porque ahora contigo todo parece tener sentido! ¡Lo que más me entusiasma es que mi hermanito y hermana vean otro matrimonio saludable estable y busquen lo mismo! El tiempo de Dios realmente es literalmente perfecto, nos comprometimos en el séptimo día del séptimo mes, el número siete es el número de perfección espiritual, ¡es verdadero GOOGLE! ¿No es eso loco?”.

“Por cierto, no planifiqué eso, de todos modos, ¡Dios mío se siente bien de tener nuestro futuro asegurado! FUERON MEJOR A 70 BEBÉS AQUÍ VAMOS! “¡El que encuentra esposa encuentra algo bueno y obtiene FAVOR del Señor! ¡Este es el año de favor!”.

Fuente: SDP noticias