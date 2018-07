Comienza Osuna a lanzar en las Menores

El relevista sinaloense está programado para iniciar el sábado un programa de rehabilitación

El abogado del cerrador de los Azulejos de Toronto, Roberto Osuna, apuntó que no hay una aceptación implícita de culpabilidad por la decisión de su cliente de aceptar la suspensión de 75 juegos de Grandes Ligas, tras violar las políticas de violencia doméstica.

Domenic Basile habló este lunes, poco después de una breve aparición en la corte del Old City Hall en representación del pitcher mexicano, en la que su audiencia fue postergada hasta el 1 de agosto para permitir mayor discusión entre la defensa y la Corona.

Basile reiteró que la intención del sinaloense de 23 años es declararse inocente del cargo de agresión que le impuso la Policía de Toronto el 8 de mayo y que su intención es buscar una resolución a través de una garantía de paz, en la cual se retiraría el cargo.

La pena, impuesta por las Mayores el 22 de junio –la tercera más severa bajo la actual política de violencia doméstica– no predispondrá a la corte, afirmó el abogado.

“Quiero dejar claro que no hay una admisión de culpabilidad de parte de Roberto Osuna con respecto a lo que pasó con las Grandes Ligas. Ellos impusieron esa suspensión”, enfatizó Basile.

“Él no va a apelarla y no va a atravesar ese proceso. Es un acuerdo confidencial entre Major League Baseball y el sindicato de peloteros, pero, otra vez, no hay admisión de culpabilidad de Roberto y esto no cambia nada en la corte criminal”, aseguró

Osuna, quien está programado para iniciar el sábado un programa de rehabilitación en Ligas Menores con miras a su regreso el 5 de agosto, presuntamente golpeó a su pareja, Alejandra Román Cota, y tiene que permanecer alejado a una distancia de 100 metros de ella y su hogar.

El pitcher tiene marca de 0-0 con nueve salvamentos y 2.93 de carreras limpias en su carta temporada en las Mayores.

El gerente general de los Azulejos, Ross Atkins, declaró recientemente que Osuna sería bienvenido a la novena canadiense una vez que su castigo terminara.

No existen implicaciones legales que le impidan al tricolor comenzar este fin de semana una rehabilitación o regresar a lanzar el 5 de agosto, cuando los Azulejos visiten Seattle, incluso si el procedimiento criminal sigue en pie hasta ese entonces.

Basile manifestó que es poco probable que el caso se resuelva para entonces.

“Puede durar un poco más o mucho más”, señaló.

La primera opción entre los tres posibles desenlaces es que Osuna se someta a una terapia como parte de la garantía o acuerdo de paz, que es básicamente una orden a la corte en la que el acusado hace ciertas promesas y enfrenta varias condiciones, permitiendo que el cargo sea retirado.

La segunda opción es una admisión de culpabilidad con una resolución que involucre una libertad condicional o absoluta, en lugar de una convicción.

Y la tercera alternativa sería declararse culpable e ir a juicio, que es lo que menos quiere.