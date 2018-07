“Cazan” a joven en Tlaxcala para lincharlo

Durante una semana, vecinos de Xiloxoxtla, Tlaxcala, cazaron a un joven de 18 años de edad acusado de un reciente robo en un domicilio y otros atracos, hasta que este lunes lo atraparon para lincharlo; sin embargo, por intervención de policías estatales, no consumaron el linchamiento.

Un contingente de elementos antimotines, adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), rescató al joven, identificado como Gustavo, después de que los lugareños le dieron una golpiza y lo exhibieron en la vía pública con un letrero en el que se leía la leyenda de “Soy un ratero”.

Vecinos aseguraron que, junto con sus hermanos, dirige una banda dedicada al robo de casa habitación que opera en Xiloxoxtla y otros municipios colindantes.

Senorina, una mujer de la tercera edad, sostuvo que el sábado 7 de julio, mientras ella acudió a la feria del pueblo, Gustavo y sus hermanos menores de edad ingresaron a su casa para robar desde una pantalla, un ventilador, hasta herramientas de campo como palas y picos.

Según ella, hubo testigos del robo, además de que a través de inducciones, otros jóvenes grabaron al hermano menor cuando confesó que ellos fueron los que robaron y, aunque presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el imputado salió libre.

Señaló que cuando la PGJE lo puso en libertad, los vecinos se propusieron vigilarlo para capturarlo y darle un escarmiento, debido a que no hubo justicia, además de que su madre, de nombre Margarita, dijo que le hicieran lo que quisieran cuando le reclamaron por el robo y la mala conducta de sus hijos.

“Yo estaba en mi casa y los vecinos me llamaron para decirme ‘vámonos porque ya lo tenemos, lo vamos a pasear por todo el pueblo para que lo vean, porque no nada más a mí me ha robado, les ha robado a muchos.

“Y no estamos achacando, ellos son los rateros, el chamaco más chico dijo cómo entraron a robar, qué se llevaron, cómo bajaron las cosas, y no puede ser posible que a la Procuraduría le entregamos al ratero en sus manos y lo soltaron”, apuntó.

Enardecidos por la impunidad que favorece a delincuentes, los habitantes de Xiloxoxtla intentaron hacer justicia por su propia mano. Se organizaron para atrapar al hermano mayor de la supuesta banda de ladrones que reside en la misma demarcación.

Una vez que lo tenían, se fueron contra él a pedradas y puntapiés. La golpiza y la turba no duró más de una hora.

Policías llegaron al lugar y lo encapsularon rodeados por pobladores que cuestionaban al acusado con la intención de que confesara los supuestos delitos que ha cometido.

“¿Cuántos entraron a robar? ¿Quiénes rompieron los barandales? ¿Todos los animales quién se los llevó? Habla, ¿tú fuiste?”, le cuestionaban.

El grupo de antimotines rescató de entre la turba al retenido, los subió a la batea de una patrulla y lo sacó del lugar.

Senorina, quien se dijo víctima robo, advirtió que ella y sus vecinos están organizados para linchar a los delincuentes, a pesar de que las autoridades digan que así no se hacen las cosas.

“Ya dije que si lo vuelvo a ver mando a avisar al Fiscal que suene las campanas, que se junte el pueblo y le rocío gasolina y le prendo, así en vivo, sea a él y a sus hermanos, porque solamente así se va acabar”, apuntó.