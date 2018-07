Alumnos de la UES podrán obtener doble certificación

Los estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora se beneficiarán también con descuentos en colegiaturas luego de la firma de convenio entre ambas instituciones

Alumnos de la Universidad Estatal de Sonora (UES), tendrán la oportunidad de obtener doble certificación y descuentos en colegiaturas en New Mexico Institute of Mining and Technology (NMT).

Lo anterior, luego de la firma de convenio entre Horacio Huerta Cevallos, Rector de la UES; y Van Romero, Vicepresidente para Investigación y Desarrollo Económico de NMT, que además promueve la movilidad internacional de los estudiantes y descuentos en colegiaturas.

Huerta Cevallos explicó que este acuerdo favorece en específico a los alumnos inscritos en la Licenciatura en Ciencias Policiales, quienes podrán cursar su último semestre en NMT y con ello obtener su doble certificación.

“Hoy firmamos este convenio y es un trabajo que ha sido gracias al enlace y gestiones que hace la Gobernadora en estas Megarregiones de Sonora-Arizona y Sonora-Nuevo México, y aquí están los frutos, próximamente también en Nuevo México haremos otro par de convenios”, expuso el Rector de la UES.

Reconoció a su equipo de colaboradores, trabajadores y personal docente de la Universidad, que aumentó su matrícula considerablemente en la actual administración; en septiembre próximo iniciarán clases cerca de 20 mil alumnos en las distintas carreras de los cinco campus en la entidad.

Por su parte, Van Romero, Vicepresidente para Investigación y Desarrollo Económico de NMT, manifestó que cuentan con una serie de programas de investigación sólidos y añadió que Nuevo México tiene varias aspectos en común con Sonora.

“Creo que tenemos mucha conexión entre NM y Sonora, nuestro clima es similar, nuestra geología es similar y nuestra gente es similar y entonces pienso ésta es una muy buena asociación entre las dos Universidades”, expresó.

En NMT imparten cursos de formación policial, que incluyen: Entrenamiento Básico de Armas y Tácticas Especializadas (SWAT), Comando Táctico Liderazgo, Protección del Ejecutivo, Evaluación de Vulnerabilidades, Escena de Explosión, Brecha Explosiva para Operaciones Policiales, Prevención y Respuesta a los Ataques Terroristas Suicida, y Explosivos Caseros, entre otros.

Respecto al tema de capacitación, en NMT desarrollan los temas: Investigación en Seguridad Cibernética, Experimentos en Ecosistemas Ambientales, Ejercicios de Bienestar Urbanos, Entrenamiento de Negociación de Rehenes, Ejercicios de Aduana y Seguridad de Frontera, Tácticas de Guerrilla, y Programas de Asistencia Antiterrorismo, entre otros.

Adolfo García Morales, Secretario de Seguridad Pública en Sonora; y Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEC; quienes fungieron como testigos de honor en la firma de este Memorándum de Entendimiento, reconocieron la colaboración entre ambas instituciones.