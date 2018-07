Exhiben fracaso de operadores del IEE

No se ponen “águilas” los del Ecológico

Que no se le va una a la Fiscalía Estatal

“Oxigenarán” el Comité Anticorrupción

Exhiben ¡fracaso! de operadores del IEE…Y como los números no mienten, una vez contabilizados los resultados de los pasados comicios del 1 de julio, quienes quedaron exhibidos por su tronante fracaso, en lo que tiene que ver con lo operativo, son los del Instituto Estatal Electora (IEE), cuya “Presi” es Guadalupe Taddei Zavala, por Sonora haber sido el Estado con menor votación. De ese pelo.

Eso traducido al español significa que Taddei Zavala y sus malas compañías, a todas luces no hicieron su chamba, en lo que tiene que ver con la promoción del voto, en aras de motivar al electorado para que acudiera a las urnas, como lo refleja que solo depositaran su sufragio el 52% de los que integraban el padrón electoral sonorense, en comparación con más del 62% registrado a nivel nacional. ¡Zaz!

En lo que esa una debacle electorera que ya se veía venir, por como ante de ese fiasco se había dicho hasta el cansancio, que lo que es “La Lupe” Taddei y el grupúsculo de consejeros, nomás no habían estado respondiendo a las expectativas, al no vérseles un trabajo previo, mientras que en lo organizativo también dejaron mucho que desear, y para prueba ahí están esos malos resultados. ¡Palos!

Es por eso que no sea de sorprender, que en ese recuento final no dieran el ancho, con todo y que sólo trabajan en forma una vez cada tres años, de ahí del porque del sentir popular de rechazo que hay contra esas instituciones, al persistir la impresión de que es una lástima el tanto dineral que se gasta, si al final continúa triunfando el abstencionismo, en primer lugar por la desconfianza que hay contra ellos. ¡Ups!

Más menos en esos términos está la descobijada para Taddei Zavala y su “clica”, luego de que quedaran en el ¡¡último lugar de votantes de todo México!!, en lo que es un inequívoco síntoma de que no hicieron las cosas bien o como se debían, a la hora de operar y desquitar sus insultantes sueldazos, para que hubiera más participación en esas elecciones, ya que por el contrario tocaron fondo. ¡Ñácas!

Y por si eso fuera poco a la hora de la hora la situación u operatividad se les terminó de salir de control, como lo deja entrever que en el caso de Empalme se hablara de la posibilidad de repetir esa votada, después de que les robaran unas ánforas, por lo que ahora sí que de todo les pasó, ante esa evidente falta de organización y previsión, que los volvió a poner en entredicho y no es para menos. De ese vuelo.

Aunque conociendo el de a cómo se las gastan Guadalupe y sus huestes, se da por descontado que ya deben estar maquinando el pretexto que habrán de inventar para intentar salirle al paso a esa evidenciada que les dieran con esas estadísticas, porque lo que es hasta ahora, simplemente han hecho valedero aquello del que, ¡el que calla otorga!, por el silencio que han guardado al respecto. ¡Vóitelas!

Pero en tanto que Taddei ni la cabeza ha sacado, lo que es a la fórmula de candidatos al Senado de Morena, María Lilly del Carmen Téllez García y Francisco Alfonso Durazo Montaño, ayer en el INE les entregaron la constancia de ganadores, aunque por éste último acudió a recogerla su suplente, Arturo Bours Griffith, luego de que él fuera ratificado como el próximo secretario de Seguridad en el País.

No se ponen “águilas” los del Ecológico…Los que está visto que para nada se están “poniendo muy águilas” en el presente ardiente verano, son los del Centro Ecológico de Sonora (CES), del que es titular Luis Molina Rubial, como lo demuestra el qua acaban de ventilar que se les murieron dos de los siete halcones que tienen en cautiverio, por dizque un presunto “golpe de calor”. ¡Ajá!

Pues lo que da que sospechar, es que luego luego Molina Rubial se hubiera querido “curar en salud”, al manejar que han tomado todas las medidas de protección pertinentes, ante los calorones de los últimos días, con temperaturas de hasta 48.5 grados centígrados y sensaciones térmicas de más de 50 grados, pero lo cierto es que son un tipo de muertes de las que antes no se tenían registros por ese motivo. ¡Tómala!

Aunado a que lo que también “los deja muy mal parados”, es que si de antemano sabían que hay algunas especies que son más susceptibles a eso infiernos ambientales, como son las aves, resulta obvio que deberían darles cuidados extras, de ahí que nadie se crea eso de que puedan estar muy bien y de repente mueren al “azotar”, y según esto no porque les falten sombra, agua y todo lo más básico. ¿Será?

No obstante y que lo “píor” de esas sorpresivas y comentadas muertes, es lo adelantado por el supuesto cuidador mayor del CES, de que esa mortandad podría seguir, al advertir que se mantiene el riesgo de que en cualquier momento puedan darse más bajas de animales, pero sin que se vea que implementen alguna estrategia preventiva extraordinaria, que no sea el suministrarle electrolitos a los más vulnerables.

Así que ante tal ineficiencia no sería de extrañar, que de continuar rompiendo récord el termómetro a la alza, igualmente podrían haber más de esos animalitos cautivos “moridos”, con lo que a querer y no, pero eso pone de manifiesto que les ha faltado hacer algo más por ellos, ya sea colocándoles coolers gigantes, y no únicamente extendiendo el horario del Ecológico para los visitantes hasta las 20:00 horas. ¿Qué no?

Que no se le va una a la Fiscalía Estatal…Quienes siguen dando muestras de que no se les va una o más bien ninguno, son los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), donde las manda a investigar Rodolfo Montes de Oca, por como ahora en menos de una hora detuvieran a cuatro robacarros y les aseguraran tres vehículos, cuando iban en plena huida y casi llegando a Guaymas. ¡Órale!

Lo anterior al aflorar que apenas y el pasado “juebebes”, a eso de las 20:40 horas, recibieron el “pitazo” de un atraco a un negocio de renta de autos, ubicado en García Morales y calle Jet, colonia La Manga, en esta Capital, cuando los del Departamento de Vehículos Robados de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) montaron un operativo de búsqueda con esos positivos resultados.

Porque para el caso contactaron a los agentes de la AMIC de la Base Operativa guaymense, de San Carlos y Empalme, así como a los de la Policía Federal, al detectar que los ladrones viajaban rumbo al Sur de la Entidad, de ahí que es por eso que arrestaran a David Alejandro “N.”, de 24 años de edad; Herson Antonio “N.”, de 21 años; Jesús Manuel “N.”, de 38 años; y Andrés Santiago “N.”, de 42 años.

Ya que a dichos hampones prácticamente los esperaron en un filtro de revisión que colocaron en el kilómetro 140+500 de la Carretera Internacional, en el tramo conocido como “El Valiente”, por lo que ahí ya no tuvieron ni pa´ donde hacerse, al ir conduciendo los automotores “calientes, dos pick up Ford Ranger, color café y azul, modelo 2017; y otro picapón Toyota Hilux, color blanco, 2018. ¿Cómo la ven?

O séase que es un acierto policial más con el que se confirma que a Montes De Oca Mena y sus sabuesos ya no los agarra fuera de base el hampa, por ese poder de reacción que nuevamente tuvieran, además de una buena coordinación con las demás instancias, esta vez con la PF, como lo evidencia el que esos maleantes ya estén tras las rejas, cuando suponían que ya habían burlado a la justicia. ¡Qué tal!

“Oxigenarán” Comité Anticorrupción…Al que después de haber estado en el cargo con más pena que gloria, desde hoy ya le estarán buscando un sucesor, es a Alberto Haaz Díaz, quien en el último año cobrara $60 mil pesos mensuales por en teoría hacerla de Presidente del Comité del Sistema Estatal Anticorrupción, aunque en práctica lo cierto es que no se le viera hacer nada. ¡Pácatelas!

No en balde es que esa fuera la mala percepción que quedara de la fantasmal gestión de Haaz Díaz, es decir, de “ni fu ni fa”, de ahí que ya estén viendo como un alivio, que al vencérsele el periodo, lo que es este “San Lunes” la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana destapará los nombres de los que ya se apuntaron o registraron para relevarlo en ese onero$o pue$to o “hue$o”. ¡Palos!

De ahí que en el marco de esa sucesión que inicia hoy, ahora la apuesta es para que llegue un perfil que sí quiera trabajar y no solamente opte por vegetar, como ha sido hasta el momento, si se analiza que del resto de los integrantes de ese órgano anticorruptos tampoco se hace uno, lo que muy seguramente habrá de verse o dilucidarse, una vez que den a conocer sus identidades, para poder sacar inferencias.

De tal forma que para saber “de que pata cojean” y conocer sus propuestas, con el aval del Congreso del Estado, lo que es el venidero miércoles y jueves es cuando tendrán lugar las entrevistas que le harán a cada uno de los aspirantes, que se da por descontado que serán varios, por lo atractivo del sueldo que les pagan y hasta ahora por no hacer gran cosa, de ahí que deberían aprovechar para “leerles la cartilla”.

Y es que después del mal ejemplo que representara Haaz, que no pasara el mero bla, bla, bla y el dedicarse a cobrar, si que se hace necesario que el venidero viernes que se seleccione a quien habrá de suplirlo, les hicieran un exhorto a los miembros de ese Comité del Sistema Estatal Anticorrupción, por “lo perdido” que han estado, a raíz de que hasta ahora no se les ha visto nada claro. Esa es la realidad.

