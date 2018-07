Realizan concurso de baile del adulto mayor

Ni el calor sofocante que se registró en Navojoa la tarde del viernes mermó los ánimos de los participantes de la Final del Concurso de Baile Regional de Adultos Mayores del Sur del Estado, quienes deleitaron al público asistente con sus diversos pasos.

Adultos mayores de Cajeme, Álamos, San Ignacio Río Muerto, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Etchojoa, demostraron que la edad no es impedimento para presentar grandes pasos de baile al ritmo de danzón, rock and roll, mariachi, tambora, mambo, cumbia, son jarocho y polka, que exhibieron ante cientos de espectadores que ovacionaron a las parejas participantes.

La presidenta del Sistema DIF Sonora, Margarita Ibarra, felicitó a los adultos mayores que bailaron con gran entusiasmo; la edad, agregó, no es limitante para divertirse y presentarse en este tipo de eventos culturales.

“Quiero decirles que esta es una noche mágica, donde la juventud avanzada nos ha demostrado que sí se puede, nos han dado un gran testimonio de que la alegría está en el corazón, no en el físico, de que somos una generación que valoramos el baile, el arte, la participación en eventos, cosas que muchos jóvenes no se animan a hacer”, expresó.

Jorge Axayacatl Yeomans Rosas, procurador de la Defensa del Adulto Mayor (PRODEAMA), destacó que, con este tipo de eventos, los adultos mayores transmiten energía y alegría a los asistentes y se promueve la convivencia familiar.

“La mejor forma de promover los derechos de los adultos mayores, es a través de la recreación y la unión familiar”, aseguró.

En el evento se les entregó un reconocimiento a las parejas participantes e instituciones que colaboran con el programa “Vive Feliz Sin Barreras”.

Además, se premió a los tres primeros lugares, siendo: Fidel Ponce Caballero y Justinita Montiel, de Navojoa, los ganadores del primer lugar: una cena de gala en San Carlos, Nuevo Guaymas, donde celebrarán su luna de miel por su 52 aniversario de bodas.

Una vez entregados los premios, la Plaza 5 de Mayo se llenó de fiesta, donde bailaron los participantes y el público asistente.