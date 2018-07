Persisten anomalías en el puente Unison-HGE

Dany Ortega

A cuatro años de inaugurado el puente peatonal que conecta a la Universidad de Sonora (Unison), con el Hospital General del Estado (HGE), michas personas siguen inconformes, debido a que la estructura es un foco de infección y además persiste la inseguridad, lo cual ocasiona algunos transeúntes prefieran arriesgarse a cruzar por abajo, sobre la cinta asfáltica del bulevar Luis Encinas.

Si bien en primera instancia personal de Seguridad Pública Municipal analizaba la posibilidad de colocar una malla ciclónica en el camellón para obligar a que estudiantes de la Unison y usuarios del HGE lo utilicen, los ciudadanos cruzaban por el retorno de ambulancias y optaron por poner a un agente de Tránsito pero esa estrategia se mantuvo sólo un par de semanas.

Tiempo después decidieron instalar una barrera con rocas grandes y diversas plantas, pero aun así los usuarios siguen aprovechando el retorno (de las ambulancias), e incluso sortean las piedras para poder cruzar.

Francisca García, de avanzada edad que se desplaza apoyada en un bastón, comentó que sí utiliza el puente pero es difícil caminar debido a las precarias condiciones en las que se encuentra, ya que hay basura y teme resbalarse.

“Como estoy yo y otras personas esta difícil subir por tantas vueltas, lo hubiesen hecho de otra manera, y por abajo no me atrevo por miedo a que me atropelle un carro, además huele muy feo”, expresó.

A su vez, Suseth Escobosa, estudiante de la Universidad de Sonora, dijo que el puente peatonal es necesario para proteger la seguridad de las personas en lugar de circular por el bulevar, sin embargo están expuestos a sufrir algún tipo de violencia por parte de quienes han improvisado “casuchas” debajo de la estructura.

“El puente me parece correcto ya que los peatones no nos exponemos a ser atropellados, lo que no está bien es que haya muchos indigentes; en una ocasión unas compañeras y yo estábamos realizando un trabajo para la escuela y fuimos acosadas por uno de ellos, quien comenzó a gritarnos y después salió corriendo detrás de nosotras, por lo que tuvimos que resguardarnos en las instalaciones de la Unison”, relató.

Asimismo, Guillermo Nájar, mencionó que debido a las altas temperaturas se vuelve cansado cruzar por el puente, además de que existe una gran cantidad de indigentes quienes obstruyen el paso a los transeúntes.

“Con el calor se hace mucho más pesado subir y más a los adultos mayores o con discapacidad que se dirigen al hospital, asimismo por la noche las personas sin hogar, que son bastantes, obstruyen la circulación ya que duermen ahí y lo utilizan como baño causando que emanen olores fétidos, por lo que se necesita más iluminación y vigilancia en esa zona”, comentó.

En tanto, Alicia, quien tiene su carreta de comida cerca del puente, reitera que las personas en situación de calle llegan a importunar a los clientes quienes temen a que los indigentes se pongan agresivos y prefieren retirarse.

“Las personas que duermen debajo del puente vienen a la carreta y molestan a los clientes cuando se pelean o les piden dinero, incluso algunos cuando revisan los botes de basura se enojan y tiran los contenedores con desechos al bulevar, unos se limitan a pedir sólo dinero o comida, pero muchos otros andan bajo los efectos del alcohol o de las drogas, lo cual sí representa un riesgo”, señaló.

Varios de los transeúntes exhortaron a las autoridades a realizar rondines, alojar a los indigentes en algún albergue o ayudarlos a regresar a sus lugares de origen para su propio bienestar, ya que algunos no tiene más opción que de andar de aquí para allá.

Al realizar un ejercicio de observación en el punto, se observó a varios jóvenes y adultos que no utilizaron el puente, sin embargo al ser abordados, todos se negaron a emitir declaración alguna.