Empezaron los apagones de la CFE en Hermosillo y todavía no llegan las lluvias; ¿qué pasa?

En tres días que han aparecido nublados en Hermosillo, ha habido apagones, lo que significa que la empresa paraestatal CFE no ha avanzado mucho en cuanto a tecnología. Si en nuestra capital sonorense lloviera todos los días, como en la Ciudad de México y otras, viviríamos a oscuras. Sin embargo, los recibos de cobro cada mes o dos meses llegan más abultados. A ver si estas anomalías las corrige también el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel velará por las clases más necesitadas y combatirá todos los abusos que se cometan en contra el pueblo. En Sonora la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se va grande, dejando sin comer a muchas familias de escasos recursos económicos, que, por pagar la luz, no compa la despensa familiar. La esperanza de muchos sonorenses se llama López Obrador; esos ciudadanos que con los ojos cerrados y sin pensarlo muchos votaron por él y todos los candidatos de Morena.

En los puestos de elección popular que ganó el partido Morena y sus aliados, hay mucha gente preparada, otros sin preparación, pero todo es cuestión de usar el sentido común para gobernar bien, claro, con asesorías de personas especialistas en cada una de las materias. El problema en las administraciones municipales, es la falta de dinero, pero para eso están los gobiernos estatal y federal, para sacar de los apuros a los ayuntamientos, ricos y pobres.

Sonora saldrá adelante en los próximos tres años, porque los sonorenses tienen carácter y recursos propios. Se cuenta con una minería fuerte, pesca ni se diga, playas y pueblos pintoresco para atraer al turismo, agricultura y ganadería para el consumo nacional y exportación, ciudades hermosas y grandes centro se negocios. Sonora es un estado pujante y con una excelente gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.

Solo es cuestión de que los nuevos legisladores y alcaldes se alineen, no importa que sean de otro partido distinto a la de la gobernadora, pero todos son sonorenses que quieren que a Sonora le vaya bien…No pasará nada negativo para Sonora. El nuevo presidente dice que combatirá la corrupción en los gobiernos, pues que lo haga, sería un punto a su favor, habrá otras promesas que no podrá cumplir, porque no se mandará solo. Recuerden, existe un sistema político muy fuerte y corrupto.

En Sonora creemos más en el trabajo que en la suerte y los políticos

Los grandes centros comerciales…y los pequeños, están acabando con la economía familiar, ya que a diario incrementan los precios en los productos básicos. Los changarros de los barrios y colonias no se miden y se aprovechan de las personas de escasos recursos económicos, más de aquellas familias que utilizan el crédito a través de “carteras”, en donde los changarreros les “cargan la mano” al comprar un producto fiado. No se diga de los grandes comercios, en donde de una semana a otra la despensa familiar se incrementa en un 50 por ciento…o más.

Las autoridades federales y estatales, menos las municipales, no tienen ningún control sobre los incrementos de precios en los productos alimenticios básicos y siempre el último consumidor paga todas las alzas acumulados. La gente pobre no compra por mayoreo, porque no tiene dinero, menos grandes espacios para almenar mercancía. Además, los productos básicos son para el consumo diario y no se pueden almacenar por muchos días, porque se echan a perder.

A dónde iremos a pagar, como dice “El Buki” mayor. La esperanza de México se llama Andrés Manuel López Obrador, y no creo que vaya a poder con tantas injusticias de un pueblo bueno que ha dejado en manos de los políticos corruptos el destino de México. Vamos a ver cómo nos va los próximas seis años de gobierno. Esperemos que bien. En Sonora creemos más en el trabajo que en la suerte y los políticos. El Estado seguirá creciendo de la mana de la Gobernado Claudia Pavlovich.

No cumplirá AMLO sus promesas de campaña: Jesús Zambrano

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, aseguró que Andrés Manuel López Obrador no podrá cumplir el “rosario de promesas” que realizó en campaña. Entrevistado después de acompañar a Martha Erika Alonso, a recibir su constancia como gobernadora electa de Puebla, Zambrano criticó que apenas a unos días de la elección ya se tienen cambios en el próximo gabinete y en las propuestas del tabasqueño.

“Vamos a estar muy vigilantes para que se hagan realidad las cosas que ofreció, el rosario de ofertas y de promesas que hizo que estoy completamente seguro que no las va a poder cumplir”, expresó.

Aseveró que el PRD no perderá el registro nacional, pero que la derrota electoral, los debe de llevar a hacer un “re-lanzamiento” de la actividad política, tras una crítica interna profunda sobre el partido. “Vamos a estar apoyando en todo lo que le ayude al país y lo que le ayude a la gente y al gobierno federal encabezado por López Obrador. “Nunca se gana todo, ni se pierde todo, de una vez y para siempre”.

Destacó que en el caso de la entidad, la actuación del abanderado de la colación Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, es poco democrática. “Nosotros ya hemos aceptado todas nuestras derrotas electorales y nos estamos preparando para lo que sigue”, dijo, “Que casualidad que ellos no, querían ganar todos los distritos electorales”, estableció el sonorense.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.