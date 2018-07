Roberto Palazuelos carga contra Luismi

El actor Roberto Palazuelos explotó contra Luis Miguel, la serie, emisión que hace uso de su imagen y que según declaró a Gustavo Adolfo Infante, titu­lar del programa De Prime­ra Mano, de Grupo Imagen, es mentira la manera en que lo retratan cuando mantenía una amistad con el cantante en su época de adolescente.

“Me han difamado tremen­damente. Primero dijeron que había ido a la boda de Yuri y que ahí le había dicho que El Negro González Iñarritu es­taba con Mariana (Yazbek, en ese momento novia de El Sol). Ni El Burro (Jorge Van Rankin), ni El Negro, ni yo fuimos”, de­claró por primera vez.

De repente me ubican en la discoteca Baby’O (en Aca­pulco), en donde, supuesta­mente, hago una fiesta por mi participación en Mucha­chitas (telenovela donde in­terpretó al villano). Ahí dicen que insulto a Luis Miguel y le digo una serie de cosas que yo sería incapaz de comentar­le a nadie porque la mamá es sagrada para todo el mundo”, aseveró a Infante.

Molesto por esta situación, Palazuelos señaló en esta en­trevista que se convirtió en tendencia en las redes so­ciales y que al principio no le molestaba que lo mostraran en la serie, pero cuando em­pezó a recibir insultos, la si­tuación cambió radicalmente.

Me están difamando porque no es cierto, piensas, es una tontería, pero ya no lo es cuando de repente empie­zas a recibir cinco mil insul­tos en Instagram, cinco mil en Twitter, entonces eso ya no me gusta”, expresó.

Otro de los puntos que no toleró El diamante negro fue cuando lo retrataron como un gorrón.

“Luis Miguel te­nía un Jet Star que era 1968, un avión muy barato, muy chafa que no dura más de tres horas. Con ése te vas a Tla­quepaque o por ahí, ¡qué viajar por el mundo! Además, en ese entonces yo sí traía ami­gos mucho más picudos que Luis Miguel, ahí era el chófer, un cero a la izquierda. De he­cho andaba de gorrón porque se movía con Federico (De la Madrid) a todos lados y lo ayu­dó en miles de cosas”.

El actor, quien también es abogado, aseguró que podría demandar a la serie e incluso ganaría el juicio, sin embar­go, no lo hará por el cariño que le tiene a uno de los produc­tores de la emisión.

“La leyenda ésa de que son perso­najes de ficción, a la hora de un juicio no jala y un dolor­cito de cabeza para Gato Pardo (productora) y para Luis Miguel y para todos los codemandados sí les doy. Ahora no lo voy a hacer, pri­mero por Miguelito (Alemán), que me cae a todo dar y es el productor y estoy seguro que cuando me vea, alguna expli­cación me dará”, comentó a De Primera Mano.

“Yo no estaría diciendo las cosas si no se metieran con­migo. ¿Creen que me iba a quedar calladito?, denle gra­cias a Dios que no los voy a demandar por Miguelito, por­que si no me iría hasta sobre el escritor”, expresó.

Pero éstas no fueron las únicas declaraciones que dio, pues más tarde hizo lo propio en las emisiones televisivas Ventaneando y Hoy.