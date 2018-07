Ofrece Lucero concierto mixto

Casi tres horas de pachanga musical, con pop, mariachi y banda, le dio Lucero a su público la noche del viernes anterior.

Muy animada y sonriente como es su costumbre, la ex de Mijares se montó en el escenario dispuesta a complacer al público que llenó el Auditorio Nacional.

“Este lugar es súper importante para los artistas, les agradezco que sea un lleno total y que estén conmigo y me den su amor y su cariño y les digo que es recíproco, yo sin su amor no puedo vivir”, dijo Lucero casi al inicio del show.

En medio de del clamor por su presencia, desprendido de sus fans, y motivada por la animada velada, la ex coach de La Voz México se descosió y repartió canciones románticas, para adoloridos y pachangueras.

En la primera parte, de pop, resumió sus éxitos de años con piezas como “Ya No”, “Vete con Ella”, “Con Tan Pocos Años”, “Electricidad” y “Veleta”, las cuales fueron recordadas por sus contemporáneos.

Luego, vestida de mariachi, y con el alboroto de la concurrencia, se soltó con las básicas de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, además, de “Llorar” y “Volver Volver”.

“Hay mucho por festejar, mucho por hacer, mucho por compartir, yo les quiero agradecer que podamos ver a mi disco, a mi canción, sí, el álbum “Más Enamorada con Banda”, que está en los primeros lugares de popularidad… estuve pensando si cerraba o abría con música sinaloense, con Banda, y lo mejor fue cerrar”, expresó, ya con otro cambio de ropa.

Y así ofreció la parte final del concierto que incluyó piezas como “Quiero Ser Tu Amante”, “Devórame Otra Vez”, “Me Gustas Mucho”, “Secreto de Amor” y “Necesitaría”.

Agradeció con sonrisas, besos al aire y aplausos para el público y sus músicos y staff. Dijo buenas noches y se fue.