Muere Steve Ditko, cocreador de Spider-Man y Doctor Strange

El artista de cómics estadounidense Steve Ditko, conocido por el cocreador de Spider-Man y Doctor Strange junto con Stan Lee, murió a los 90 años.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó su muerte a The Hollywood Reporter, sin que se anunciara la causa; sin embargo, se sabe que su cadáver fue hallado en su apartamento el 29 de junio y se presume que su deceso ocurrió unos dos días antes.

Ditko y Lee crearon a Spider-Man EN 1961, luego de que el último, entonces editor en jefe de Marvel Comics, de diera a Steve la tarea, pues no estaba satisfecho con la idea de Jack Kirby de un superhéroe adolescente con poderes de araña.

La imagen de ‘Spidey’, el disfraz, los lanzadores de telaraña, el diseño rojo y azul, todo proviene de Ditko.

El superhéroe apareció por primera vez en Amazing Fantasy No. 15. El cómic fue un éxito inesperado, y el personaje se escindió en The Amazing Spider-Man.

Ditko ayudó a crear antagonistas clásicos del ‘El Trepamuros’ como Doctor Octopus, Sandman, The Lizard y Green Goblin.

Comenzando con el número 25, Ditko recibió un crédito de parcela además de su crédito de artista, su carrera terminó con el número 38.

En 1963, Ditko creó el héroe surrealista y psicodélico, Doctor Strange. El personaje debutó en Strange Tales No. 110, y Ditko continuó en el cómic a través del número 146, portada de julio de 1966.

Después de eso, Steve Ditko dejó Marvel Comics tras una pelea con Stan Lee, cuyas causas siempre han permanecido secretas.

Ambos dejaron de hablarse durante varios años. Ditko nunca explicó su lado, y Lee afirmó que no sabía realmente lo que motivó la salida de Steve.

La mejor explicación sugiere que Ditko estaba frustrado por la supervisión de Lee y su fracaso en compartir el crédito de las contribuciones de Steve a Spider-Man y Doctor Strange.

El carismático Lee siempre fue el rostro de Marvel Comics, pero Ditko (y Jack Kirby) pensaron que él estaba más interesado en autopromocionarse que en vender la empresa y, en el proceso, dieron a entender que merecían la mayor parte del crédito por crear los personajes en el Universo Marvel.

Ditko pasó a laborar para Charlton, DC Comics y otros pequeños editores independientes.

Regresó a Marvel en 1979, donde trabajó en Machine Man y Micronauts, y continuó en la casa editora como un profesional independiente en la década de 1990.

Entre sus últimas creaciones fue Squirrel Girl en 1992, que se ha convertido en un favorito de culto en los últimos años.

Después de su labor en Marvel, Ditko es probablemente mejor conocido por haber creado al Sr. A en 1967.

El personaje encarnaba la filosofía objetivista de Ayn Rand, en la que Steve creía ardientemente desde mediados de la década de 1960.

Otros personajes de inspiración objetivista creados por Ditko incluyen The Question, Hawk and Dove y the Creeper, todos para DC Comics.

El reclusivo Ditko era conocido como el “J.D. Salinger” de los cómics. A partir de la década de 1970, rara vez habló, rechazando casi todas las solicitudes de entrevistas. Se mantuvo al margen de los auges publicitarios que acompañaron a las películas de Spider-Man y la película Doctor Strange.

“No nos acercamos a él. Él es como J.D. Salinger. Es privado e intencionalmente se ha mantenido fuera de los reflectores como JD Salinger “, dijo el director de Doctor Strange, Scott Derrickson, a THR en 2016.” Espero que vaya a ver la película, donde sea que esté, porque creo que rendimos homenaje a su trabajo”.

Steve Ditko mantuvo un estudio de Manhattan hasta su muerte, donde continuó escribiendo y dibujando, aunque no se sabe cuánto y qué material inédito quedó.

El creador de cómics Graig Weich de BeyondComics.TV entabló una amistad con Ditko durante el último año de su vida y lo visitaría en su oficina de Manhattan, donde encontraría al legendario creador bien vestido y luciendo una boina, como si él hubiese salido de la década de 1940.

Ditko continuó trabajando en sus propias creaciones, aunque no compartió los detalles de ellas con Weich, quien sostiene que el creador de cómics parecía más joven que sus años.

“No tenía 90 años. Parecía un artista joven y genial que tenía un cuerpo envejecido”, dice Weich a THR.

Recordó haberle preguntado a Ditko sobre su relación con Lee; relató que el artista bajó la vista y le dijo: “Estamos en paz”.

Weich se enteró de la muerte de Ditko cuando fue a visitarlo el viernes, y el guardia de seguridad fue quien le comunicó lo ocurrido.

El encargado también dijo que Weich fue una de las pocas personas en los últimos cuatro años que el artista había permitido en su oficina.

Stephen J. Ditko nació en Johnstown, Pensilvania el 2 de noviembre de 1927. Su padre trabajaba en una fábrica de acero y su madre era ama de casa.

Desarrolló un interés en los cómics por su padre, que amaba al Príncipe Valiant, y de Batman and the Spirit, que ambos debutaron cuando Steve era adolescente.

Después de graduarse de la escuela secundaria, Ditko sirvió en el ejército en la Alemania de la posguerra, sacando un periódico militar.

Luego de ser dado de baja, se mudó a la ciudad de Nueva York en 1950 y estudió con el artista de Batman Jerry Robinson en la Escuela de Dibujantes e Ilustradores (más tarde la Escuela de Artes Visuales).

Para 1953, Ditko estaba trabajando como artista profesional de comics, incluso en el estudio de los creadores de Captain America Joe Simon y Jack Kirby.

Ditko enfermó de tuberculosis en 1954 y pasó el año siguiente recuperándose en Johnstown.

Comenzó a dibujar para el precursor de Marvel Comics, Atlas Comics, en 1955. Tuvo una colaboración exitosa con Stan Lee al principio, ya que ambos trabajaron juntos en varias historias de ciencia ficción.

Ditko no tiene sobrevivientes conocidos. Se cree que nunca se casó.

