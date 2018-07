Defiende Belinda proyectos nacionales

Pensar que Estados Unidos es un mejor lugar para hacer carrera que México le parece un error a Belinda, quien asegura que quedarse en el País y apoyar los proyectos nacionales es lo mejor que un artista puede hacer.

La cantante considera que la riqueza de la mexicana supera a cualquier otra industria, por lo que no tiene la mira en Hollywood ni en aparecer en más películas como “Guardianes de la Bahía”, sino que participa con orgullo en producciones nacionales.

“Yo creo que es un error que todos los artistas piensen que allá en Estados Unidos consiguen un mejor futuro y lo vean como si fuera lo máximo. México es un país hermoso, me siento orgullosa de estar aquí, haciendo proyectos nacionales y apoyando a artistas nacionales.

“Es lo máximo apoyar a tu patria, quedarte y decir: ‘Vamos a abrir camino en México’. No hay que irnos a otro lado, donde muchas veces la gente no es bien recibida. Hay que vernos a nosotros como lo máximo”, dijo la intérprete de “Mi Bella Traición”.

Belinda se presentó ayer en el Palacio de los Deportes junto a Marta Sánchez y Paulina Rubio, en un espectáculo muy completo bajo el nombre de “Ídolos 2.0”.

Lejos de cualquier rivalidad, las tres se enfocaron en hacer que el público disfrute las canciones de cada una, así como aquellos números donde colaborarán, los cuales quisieron mantener como sorpresa.

“No somos divas, no tenemos el ego arriba, sólo queremos hacer un supershow y darle lo mejor al público, eso es lo más importante.

“Nos dedicamos a la música, nos encanta nuestro trabajo, es un privilegio. Esperamos hacer más proyectos así porque está padrísimo, hay que ser positivas y tener toda la actitud”, expresó Belinda.

La española coincidió en que el público disfruta de un show en el que todas se entregaron al máximo.

“Belinda y yo hemos tenido siempre muy buena química y una sinergia muy positiva. Ella cantó superoriginal y superlindo ‘Desesperada’ en uno de mis discos, y eso se verá mañana, cuando cante con ella una canción”, comentó Sánchez.

Hugo Mejuto, productor del concierto, expresó en conferencia que había interés de grabar el concierto completo.

“No se los he propuesto de manera oficial, pero sí vamos a grabarlo. Es el Palacio de los Deportes, y con esta producción y este elenco, debe quedar plasmado. Se tiene que ver con las disqueras, claro, pero la intención está, y la ilusión es más”, dijo Mejuto.