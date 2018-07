‘Intrusos’, el último programa televisivo de Juan José Origel

A días de estrenarse el programa Intrusos, Juan José Origel anunció su retiro definitivo de la televisión.

El comunicador se alejará de los sets una vez que finalice su nuevo proyecto en el que comparte créditos con Martha Figueroa, Aurora Valle y Maca Carriedo.

“Sí, lo quiero decir desde aho­ra, cuando finalice ‘Intrusos’, que no sé cuánto vaya durar, me voy a retirar definitivamen­te de la televisión; quiero de­dicarme a otras cosas, quiero promocionar mi vino, mi tienda de ropa; bien dicen que el que quiera tienda que la atienda, y yo no lo he hecho”, declaró a Grupo Cantón según recoge el diario Basta!

Asimismo, dejó entrever que su retiro pudo haber ocurrido antes ya que no deseaba estar en un programa que se transmitiera a diario, sin embargo, aceptó la oferta por tratarse de Carmen Armendáriz.

“Ya estaba enfocado en otras cosas, ya no quería re­gresar, pero me invitaron al proyecto, me gustó y acepté”.

Fuente: SDP noticias