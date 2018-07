Dan acta de mayoría a Célida López, ya es Presidenta Municipal Electa

En una jornada de cómputo que se prolongó por 15 horas, en la que predominaron los errores por parte de los consejeros, finalmente antes de medianoche recibió la constancia de ganadora

El acta de mayoría de votos que acredita a Célida Teresa López Cárdenas como Presidenta Municipal electa de Hermosillo, para el periodo 2018-2021, le fue entregada cerca de la media noche de ayer, tras aproximadamente unas 15 horas de cómputo.

Alrededor de las 21:10 horas, López Cárdenas acudió a las instalaciones del Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral, ubicadas en la colonia San Benito, donde recibió dicha acta.

Aunque el consejo aún no concluía con el cómputo se le permitió la entrada junto a su familia para que atestiguaran el momento que se declara como Presidenta Municipal electa por primera vez de un partido político fuera del PRI y PAN.

En su discurso, la Presidenta electa señaló que gobernará con responsabilidad para cumplir a los hermosillenses que depositaron su confianza en el proyecto que encabeza junto a Morena, mismo que será apoyado por Andrés Manuel López Obrador.

“Pedirle a los servidores públicos que se preparen porque vamos a tener una administración pública donde vamos a tener que eficientar los recursos humanos y vamos a tener que hacer mucho más de lo que se hace ahorita”, subrayó.

Afirmó que los hermosillenses no soportarán una administración pública mala más, por lo que redoblarán esfuerzos para cumplir con todo lo prometido, principalmente la seguridad.

“Ésta tiene que ser una primera acción, la comunicación del ciudadano, en segundo inmediatamente plantear las bases de la nueva dinámica de trabajo de todo el cuerpo policiaco”, manifestó.

En el cómputo de las actas, Célida López de la coalición Juntos haremos historia, integrada por Morena, PT y PES, logró 101 mil 914 votos, lo que son 16 mil 337 más que su competidor más cercano Ernesto de Lucas Hopkins del PRI-Partido Verde-Panal.

Se retrasa cómputo de actas

El cómputo de las actas se vio retrasado por múltiples recesos de los consejeros municipales, además de que no fueron encontradas 32 actas de los paquetes electorales, por lo que fue necesario abrirlos y contar voto por voto frente a los representantes de partido.

Para esto se habilitaron cuatro mesas de trabajo, las cuales puso a votación el presidente del Consejo Municipal, Pablo Óscar Audelo Aúz, quien pidió que la prensa saliera del lugar, pero al estar acreditados para estar en el conteo para atestiguar el proceso, se mantuvo el orden sin interrupción por parte de los medios.

A pesar de ello, Audelo Aúz interrumpió constantemente los conteos para pedir orden, ante una situación que el personal a su cargo provocó por dejar entrar personas ajenas al proceso.

Por su parte Vladimir Gómez Anduro, consejero del Instituto Estatal Electoral, explicó que al ingresar los paquetes al consejo se extraían las actas, pero debido a distintas circunstancias no todos los paquetes iban armados como deberían.

“Antes esas circunstancias la legislación prevé varias situaciones. Lo que está pasando en este momento es que llegaron paquetes que no traían él acta correspondiente, el protocolo establece que cuando los paquetes no traen las actas se pueden verificar para ver si están los documentos, pero esos no lo traían por lo que se procedió al conteo”, puntualizó.

Se equivocan de planilla

Después de que terminaran con todo el proceso, Audelo Aúz procedió a imprimir la constancia de mayoría de votos, sin embargo, al momento de darle lectura ésta resultó errónea, ya que contenía la plantilla de Movimiento Alternativo Sonorense (MAS).

Por tal motivo se tuvo que reimprimir él acta con los nombres correctos, procediendo a las 23:25 hora a firmar y entregar el acta que acredita a Célida Teresa López Cárdenas como Presidenta Electa de Hermosillo