Amplía Unison línea de acción

Como parte del proceso de internacionalización con más oportunidades para docentes y alumnos de la Universidad de Sonora, ayer se firmó un convenio macro de colaboración con el New Mexico Institute of Mining and Technology (NMT), institución ubicada en Socorro, Nuevo México, Estados Unidos.

El rector de la Universidad de Sonora, Enrique Fernando Velázquez Contreras, y Van Romero, vicepresidente de Investigación y Desarrollo Económico del NMT, signaron el documento que da paso a la firma de nuevos convenios específicos para las áreas de las ciencias exactas.

El rector de esta casa de estudios agradeció la presencia de los funcionarios de la NMT y el interés de extender la colaboración con ese sector docente, que tendrá la oportunidad de prepararse en programas específicos, especialmente para la enseñanza de las ciencias en bachillerato.

Estableció que la Universidad de Sonora ofrece algunas carreras relacionadas con el área de la minería directamente, y otras en donde se desarrolla investigación referente a las áreas que se imparten en le NMT, destacando primeramente la minería, la metalurgia, geología, la física y otras más específicas, como la astrofísica.

Por su parte, Van Romero también resaltó la importancia de la firma y destacó que el NMT es una institución relativamente pequeña, pero con una alta generación de investigaciones, con más de 400 académicos de tiempo completo, enfocadas en áreas relevantes como explosivos, agua, tecnologías y seguridad de la información, ciencias de la tierra, ingeniería de materiales energéticos y recuperación de petróleo.

Asimismo, Juan de Dios Pineda, presidente de Desarrollo e Investigación de la NMT, quien fungió como traductor, expuso los detalles de algunos proyectos y programas a los que el personal docente y de investigación de la Universidad de Sonora se pueden integrar en un corto tiempo.

Explicó algunos mecanismos de operación de la labor de investigación científica, y dijo que, en coordinación con los programas de Conacyt, compartirán ese trabajo con instituciones como la Universidad de Sonora.

“Somos la universidad que tiene el mejor valor, nuestros estudiantes son los que salen ganando mejor, somos la quinta universidad a nivel nacional que tiene el mejor valor. No queremos ser muy grandes, queremos seguir siendo una institución pequeña dedicada a la investigación”, expresó, y señaló que tienen una intensa campaña de promoción y trabajo a favor de las instituciones de México.

En la reunión, celebrada en la Sala de Juntas de Rectoría, estuvieron presentes David Mojtabai, director de la Escuela de Minería del NMT, y Bárbara Romero, asistente del congresista Steve Pearce.

Por parte de la Universidad de Sonora, Guadalupe García de León Peñúñuri, secretaria general académica; Ramón Enrique Robles Zepeda, director de Investigación y Posgrado, y Manuel Valenzuela Valenzuela, director de Innovación e Internacionalización Educativa.

Asimismo, Rodrigo Meléndrez Amavizca, director de la División de Ciencias Exactas y Naturales; Alejandro Valenzuela Soto, jefe del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, y Marisol Sánchez y Guadalupe Cruz Federico, subdirectoras de Movilidad e Internacionalización, respectivamente, entre otros invitados especiales.