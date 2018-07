El PREP de Sonora resultó el “píor”

El PREP de Sonora resultó el “píor”…El que se confirmó que resultó el “píor” o el más ineficiente del País, es el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) aplicado en Sonora, según una muestra tomada entre once Estados de México, ya que aquí sólo se contabilizó el 72.2% de las actas electorales, en tanto que otras Entidades rebasaron hasta el 90%. De ese pelo la diferencia.

En lo que es una muestra más de la ineficiencia exhibida por los operadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), cuya titular es Guadalupe Taddei Zavala, por como no tuvieron la capacidad ni para hacer que cumpliera a cabalidad la empresa que contrataran para realizar esa chamba del conteo de los votos de la pasada elección del 1 de julio, por lo que así estuvo el fracaso. ¡Tómala!

Toda vez que llegó a tal grado la indolencia y falla de esa compañía denominada Informática Electoral, con sede en Culiacán, con todo y que no le pagaran una bicoca, sino una millonada que ronda los $25 millones de pesos, que el 2 de julio a las 20:03 horas detuvo esa contada con el saldo antes mencionado, al dejar de recibir y registrar los reportes porque su personal salió a “descansar”. ¡Zaz!

Lo que lleva a explicar el porque de la justificada rechiflada que les dieran los representantes de los partidos políticos, por paralizar ese cuenta cuenta de sufragios en los momentos en que todo mundo estaba checando cómo quedarían las cuentas, de ahí el porque ese PREP fuera no solamente el más ineficaz o inútil, sino también el más irresponsable, por como dejaran tirado ese trabajo. ¡Pácatelas!

Y es que hubo regiones como las de Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Puebla, en las que poco les faltó para llegar al 100% o a la totalidad de ese recuento, mientras que por estos lares les permitieron hacer lo que quisieron o más bien hasta donde les dio la gana, y sin que la alcahuete de la Taddei Zavala les dijera nada, en lo que es una actitud complaciente que se prestó a pensar lo peor.

Por suponerse que lo menos que debió hacer la por algo cuestionada de la mentada “Lupe”, es exigirle a los incumplidos de Informática Electoral, el que fueran formales y respondieran a lo prometido, al intuirse que para eso hicieron las respectivas pruebas, pero lo único cierto es que a la hora de la hora resultaron una fiasco, por como ni siquiera contemplaron los empleados suficientes para cubrir su operación.

Aunque lo que da más mala espina, es que a pesar de esa ineptitud, lo que es Taddei Zavala no dejara entrever una posible sanción o descuento monetario para los de ese changarro contabilizador, que simplemente no respondieron a las expectativas, cuando era como para que incluso les cancelarán el contrato, de ahí el porque algunos hasta visos de corrupción le vieran a esa irregularidad. ¿Será?

Pero cualquiera que sea el caso de esa inconcebible anomalía, lo verídico es que nuevamente volvió a ponerse de manifiesto lo incompetente que ha sido la susodicha de la Guadalupe al frente de ese ente electorero o el IEE, por no haber podido vigilar, regular y demandarle a los de Informática Electoral que sacaran adelante esa tarea, de ahí el porque abundaran los “sospechosísmos” y no es para menos. ¡Ñácas!

Fallan los funcionarios electorales…Y por si quedaran dudas del como han dejado mucho que desear y sospechar las “autoridades” electorales, después de los recientes comicios del pasado domingo, ahí tienen que los que igual “metieron ruido” por irresponsables, son los consejeros del Instituto Municipal Electoral de “Hornosillo”, por como llegaran tarde para el inicio de la contada de los votos.

Pues a pesar de las largas que le dieran a los números finales relacionados con la contienda por la Presidencia Municipal capitalina, cuando la disputa estaba entre la candidata de Morena y el gallo o más bien “Pato” del PRI, Célida López y Ernesto De Lucas, dichos concejales todavía se hicieron los muy interesantes, de ahí que los que tuvieran que empezar con esa contadera, fueran sus suplentes. ¡Vóitelas!

Ante lo que queda más que claro, que de entre todos esos funcionarios electoreros no se hizo uno, por como generara muchas suspicacias el que prolongaran lo que a la postre sería el resultado final que definirá al ganador de la alcaldía de esta Ciudad del Sol, porque eso ocasionó el que se alimentara más la incertidumbre que de por sí ya había. Ni más ni menos.

No obstante y que en base a esa recontada que por fin reiniciaran, se proyectaba que la tarde de ayer mismo pudieran tener la sumatoria definitiva y tal vez hasta estarían dándole la constancia al que resultara triunfador, o en su caso hoy, en cuyos primeros cortes de esas sumas se había mantenido una ventaja de alrededor de tres puntos para la abanderada morenista o López Cárdenas. De ese vuelo.

Y tan enrarecido había estado ese ambiente postelectoral, que incluso el mismo De Lucas Hopkins optara por mantenerse callado, a fin de no fomentar más las especulaciones y esperar al cómputo oficial, por aquello del que el PREP solo alcanzó a contabilizar el 66% del acterío, aún y cuando de última hora ayer mismo convocara a una rueda de prensa para terminar reconociendo su derrota, lo que habla bien de él.

“Dan luz” para negar alza al DAP…Ahora sí que se hacía más que justo y necesario, que el director de Alumbrado Público del Ayuntamiento hermosillense, Fortino León, saliera a “dar luz” o color por la confusión que surgiera por un error, respecto a que no habrá un aumento en la tarifa que se paga en los recibos de la CFE por el impuesto de Derecho de Alumbrado Público (DAP). ¡Ups!

Eso luego de que León reconociera que en una reciente convocatoria para la sesión de la Junta de Gobierno de esa paramunicipal, le erraron al incluir un punto en el orden del día, en el que se mencionaba la actualización de ese gravamen que apoquinan los ciudadanos en los consumos que les factura la Comisión Federal de Electricidad, de ahí que en el acto rechazara y negara esa posibilidad. ¡Qué tal!

Para el caso el funcionario precisó que más bien agendaron esa encerrona para rendir un informe del comportamiento del DAP, correspondiente al periodo de septiembre del 2017, a mayo del 2018, pero nada que ver con alguna modificación referente con esa cobranza para que la ciudadanía tenga iluminadas las calles, y por las que se les hace un cargo mensual de $53 pesos a cada usuario. De ese tamaño.

Es por eso que enviaran un contra aviso para la cancelación de esa sesión que estaba programada para ayer “juebebes”, y quedara para próxima ocasión, y así frenar las elucubraciones que luego luego afloraran, de ahí que quedó en veremos la reunida de esa Junta que es encabezada por la alcaldesa, Angelina Muñoz, así como dos regidores y el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano. Así el dato.

Al ser una pifia que de inmediato algunos la hicieran “prender”, como lo refleja que el “rugidor”, Pedro Rivera Sinohui, se pusiera de decir que la intención era la de subir un 44% esa cobradera, para que pasara de $52 a $75 pesos cada treinta días, es decir, lo que representaría un incremento de $23 pesos, a pesar de que ya quedara aclarado que no va por ahí la cosa, peor “pos” así son esas grillas. ¿Qué no?

Que siempre sí subirán las gasolinas…En contraste con las promesas que se traían el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los que ya lo están ubicando en la realidad son sus operadores, por lo que adelantara el que será el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, de que si bien ya no habrá “gasolinazos” o alzas de sopetón, sí contemplan aumentos anuales acordes a la inflación. ¡Órale!

De ahí que a Urzúa se le viera más realista a la hora de reseñar cuales habrán de ser las políticas económicas del sexenio Lopezobradorsista, que no serán con un cambio de tajo, sino todo lo contrario, como es el ir reformando el quehacer de las finanzas públicas, pero sin provocar una inestabilidad económica como se creía, muy diferente a la comparación que hacían entre los de Morena y Venezuela.

Sin embargo en lo que tiene que ver con la cuestión de las gasolinas, lo que es López Obrador ayer confirmó lo que había adelantado, de que rehabilitará y modernizará las seis refinerías con las que se cuenta, además de construir dos más para comenzar a procesar más petróleo crudo y a nivel nacional producir ese caro carburante, cuyo costa está por las nube$, para lo cual en un mes presentará un plan.

Así que partiendo de lo expuesto por el también ex encargado de los dineros en el tiempo en que AMLO gobernara el ex Distrito Federal, en lo que es el rubro económico se la estarán llevando calmada y jugando con el escore o las principales variables pa´ no causar sobresaltos y así promover un blindaje que les permita operar pian pianito, en lo que empiezan con los recortes presupuestales que prometieran.

Es tal el viraje que están dando ahora que tomarán posesión, que lo que es Andrés Manuel ayer ventiló que invitará a su toma de posesión al mandatario estadounidense, Donald Trump, misma que tendrá lugar el 1 diciembre, con todo y las echadas que se ha traído y su amenaza de construir el mal afamado muro fronterizo, pero al parecer su estrategia sería la de llevar la fiesta en paz y sin más confrontaciones.

