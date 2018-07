¿Cada cuándo debería cambiarme la toalla femenina para evitar una infección?

Entre amigas no hay secretos, y te he de confesar que hubo un tiempo en que pasaba todo el día con la misma toalla femenina de la mañana. La razón, a ciencia cierta no sé, quizás desidia, mal higiene… Lo cierto es que este hábito terminó cuando contraje una fuerte infección íntima.

Situación que me llevó al ginecólogo, y por tanto, a la pregunta del “millón”: ¿cada cuándo debo cambiar mi toalla femenina?

“Sin importar tu tipo de flujo “abundante” o “escaso”, la toallita se debe cambiar cada 4 horas, siendo el último cambio el que se lleva a cabo antes de dormir”, así lo indica Néstor Sánchez Varela, ginecólogo en obstetricia e infertilidad.

¿Qué pasa si no cambio mi toalla higiénica con regularidad?

“La vagina está alimentada por una gran diversidad de vasos sanguíneos, los cuales permiten una mayor, y más rápida absorción, de los químicos a los que puede estar expuesta”, señala un estudio de la Women´s Voices for the Earth.

Un dato importante si consideramos que las toallas estan elaboradas con algodón u otra fibra de pulpa que, desafortunadamente, puede contener dioxinas y pesticidas. Además de formaldehído y parabenos, sustancias que se asocian con el desarrollo de cáncer, daño reproductivo, endocrino e infecciones por hongos (candidiasis).

A partir de ahora, no dejarás de cambiar tu toalla intima con frecuencia.

Fuente: Salud 180