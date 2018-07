Paul McCartney pide apoyar ley sobre derechos de autor

El exBeatle insta a los miembros del Parlamento Europeo a apoyar la nueva normativa que daría un mayor respaldo a los artistas y autores del Viejo Continente

El l cantante Paul McCartney instó a los miembros del Parlamento Europeo a apoyar la nueva normativa europea sobre derechos de autor, que se votará en la Cámara este jueves.

“La música y la cultura son importantes. Son el corazón y el alma. Pero no ocurren sin más; requieren del esfuerzo de muchas personas”, escribió en una carta abierta dirigida a los europarlamentarios.

McCartney destacó que “la música también genera puestos de trabajo y crecimiento económico, además de fomentar la innovación digital en todo Europa”.

No obstante, lamentó, “hoy en día algunas plataformas se niegan a compensar a los artistas por su trabajo, explotándoles para su propio beneficio”.

El músico británico de 76 años considera que los cambios propuestos en la normativa apoyarán y darán un mayor respaldo a los artistas y autores europeos.

El exBeatle se une a una lista de más de mil 300 artistas –entre los que se encuentran James Blunt y Plácido Domingo– que han pedido a los políticos que voten a favor de este cambio.

Por el contrario, algunas ediciones de la enciclopedia digital Wikipedia –entre las que se encuentran las versiones española, francesa o italiana– han decidido apagar sus servicios hasta el momento de la votación y teñirse de negro como protesta por la iniciativa.

“Si se aprobase, dañaría significativamente la internet abierta que todos conocemos”, aseguró la plataforma en un comunicado.

A pesar de esta acción, según aclararon los ponentes de la nueva directiva europea, las modificaciones no afectarían a sitios web como Wikipedia.

Una de las partes más polémicas del borrador de ley es el artículo 13, que propone que las páginas web puedan seguir albergando videos musicales, siempre y cuando se garantice que los trabajos protegidos por derechos de autor no estén disponibles cuando no se haya acordado una licencia específica para su publicación.