Niurka nunca amagó con irse del país; “quien sea que el pueblo apoye, yo lo apoyo”

Niurka Marcos, reina y señora del escándalo por opinar con sinceridad de todos los temas de coyuntura, señaló que nunca amagó con irse del país de resultar electo Andrés Manuel López Obrador y que nunca hizo público el sentido de su voto ni habló a favor o en contra de alguno de los candidatos.

A diferencia de otros famosos (y no tanto), la vedette de 50 años no abordó el tren de amenazar con abandonar el país de resultar electo el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, por lo que descartó las falsas noticias que en ese sentido circulan.

Fiel a su estilo de no guardarse nada, la cubana rechazó haber hecho pública su intención de voto o sus preferencias políticas y señaló que nunca se pondría la camiseta de nadie. “Por eso no me gusta la política”, subrayó.

“Voto por la mayoría y quien sea que el pueblo apoye, yo lo apoyo porque yo soy pueblo. Yo no he hablado de nadie (…) ni de política ni de ningún político, porque no me gusta la política”

En las últimas horas y a través de su cuenta en Instagram, Marcos calificó la información falsa como una de las razones por las que no le gusta verse involucrada en temas político-electorales. “Es precisamente por estas mediocridades y manipulaciones sin credibilidad, ni fundamento, que me da asco, repugnancia y náuseas la política. Yo voté porque es un deber y a quien apoyé fue al pueblo”, escribió.

Fuente: SDP noticias