Galilea Montijo no se va de México tras victoria de AMLO

Tras el triunfo virtual de Andrés López Obrador a la presidencia, seguidores del candidato recordaron que algunos famosos amenazaron con irse del país si el hombre se convertía en el suplente de Enrique Peña Nieto.

La lista incluye a Galilea Montijo y es que tiempo atrás circuló un supuesto video en el que la presentadora de Hoy amenazaba con irse del país si ganaba AMLO, informe que la propia asegura es falso.

En una sección del matutino, Montijo aclaró: “Qué bueno que me invitan para desmentir esta noticia totalmente falsa, les voy a decir desde donde comenzó esto, hace un año a mí me llegó una noticia de que yo había hecho un podcast, lo cual, señoras y señores, millennials, no se usar un podcast, no sé ni qué es, pa’que me entiendan”.

Asimismo lazó un reto, a quien le lleve el video que demuestre que alguna vez pronunció esas palabras, lo recompensará con 100 mil pesos.

