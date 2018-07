Esta es la computadora más pequeña del mundo

En un convincente acto de rivalidad entre nerds, los ingenieros de la Universidad de Michigan crearon la computadora más pequeña del mundo, otra vez.

La Universidad tenía el récord de la computadora más pequeña después de crear su Michigan Micro Mote de 2x2x4mm en 2014. La Micro Mote (o M3) es completamente funcional y puede conservar su programación y datos incluso cuando no está alimentada por una fuente de poder. Pero luego IBM estrenó una “computadora” aún más pequeña en febrero, un chip de 1mm x 1mm con “varios cientos de miles” de transistores. Aquí está sobre una pila de sal, para que comparen el tamaño:

Los ingenieros de la Universidad de Michigan no iban a ser superados tan fácilmente, así que crearon una computadora aún más pequeña: tan pequeña que cabe en la punta de un grano de arroz:

Sin embargo, los ingenieros están debatiendo si la máquina de IBM y el nuevo diseño de Michigan realmente podrían llamarse computadoras, ya que la información se borra tan pronto como se apaga el dispositivo.

“No estamos seguros de si deberían llamarse computadoras o no”, dijo David Blaauw, profesor de ingeniería eléctrica e informática, quien dirigió el desarrollo del nuevo sistema, en un comunicado de prensa. “Es más una cuestión de opinión si poseen la funcionalidad mínima requerida”.

Pero ya sea que puedas llamarlos o no una computadora, estos nanodispositivos podrían tener usos muy diversos, especialmente en medicina, donde los sensores de alta precisión que no son invasivos pueden ayudar a esclarecer diversas cuestiones sobre una enfermedad particular. Sea lo que sea, la Universidad de Michigan puede afirmar con orgullo que tiene la más pequeña del mundo.