Escucha Soulmate, lo nuevo de Justin Timberlake

Sorpresivamente Justin Timberlake lanzó una nueva canción por lo que esto no tarda en descontrolarse.

El tema se llama “Soulmate” y tuvo su debut en Apple Music; sin embargo, ya puedes escucharlo en la plataforma digital de tu preferencia.

Cabe mencionar que la canción no se incluye en la placa discográfica Man Of The Woods, lanzada el pasado mes de febrero, mes en que el cantante amenizó el medio tiempo del Super Bowl.

Por otra parte, el esposo de Jessica Biel está por iniciar su gira por Europa. La primera parada será en París, Francia, donde actualmente se encuentra.

Fuente: SDP noticias