Volveremos a los tiempos del viejo PRI; poder absoluto de Morena

Claro que no estoy de acuerdo con el “carro completo” que se llevó la coalición “Juntos haremos historia”, pero así es la democracia, en donde no llegan al poder los mejores, sino los más populares. Volveremos a los tiempos del viejo PRI, en donde nunca se le decía NO al presidente de México. Las cámaras de senadores y diputados a nivel federal aprobaban todo lo que llegaba por parte del Ejecutivo, hasta los caprichos, sin tener un contra peso al momento de la votación.

En donde sí habrá un contra peso es aquí en Sonora, porque la mayoría de los legisladores serán de oposición (Morena) a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. La mandataria tendrá que tomar medidas drásticas en su administración, y si hay que mover funcionarios hacerlo. Los próximos tres años serán difíciles, porque no habrá un Presidente del PRI, ni delegados federales priistas. Además, los municipios grandes serán de oposición.

Sin embargo, los sonorenses confían en la Gobernadora, en su capacidad administrativa y política para seguir adelante. Algunos candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” son exmilitantes del PRI y PAN, otros, ciudadanos comunes y corrientes, como usted y yo, que quieren mucho a su estado. A Sonora le seguirá yendo bien; tenemos a una lideresa con mucho temple y decidida que lleva bien fajadas sus faldas. ¿Habrá cambios?, a lo mejor.

De aquí en adelante el poder político estará repartido entre la gobernadora y el exdirigente de Morena, Alfonso Durazo Montaño, y, en menor escala, en los demás dirigentes de los partidos chicos, incluyendo al PAN. En un solo día cambió todo a nivel nacional, ahora, los gobiernos estatales y municipales, tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos. En unos días más estarán tomando protesta los nuevos senadores y diputados federales, así como los locales y alcaldes.

Y, para el 01 de diciembre, lo hará el nuevo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que entra en sustitución de Enrique Peña Nieto. México tendrá por primera vez en los tiempos modernos, un Presidente “supuestamente” de izquierda. En lo personal creo que Andrés Manuel no es de izquierda, menos los próximos senadores y diputados que conformaron la coalición “Juntos haremos historia”…Es una mescolanza de diversas ideologías…o sin ideologías.

Gasolina sí subirá de precio, aclara Carlos Urzú

Carlos Urzúa, quien encabezará la Secretaría de Hacienda en la administración de Andrés Manuel López Obrador, deja en claro que el precio a la gasolina sí aumentará anualmente, pero no más que la inflación.

“Nosotros creemos que no puede haber movimientos abruptos en el precio de la gasolina. Estamos pensando en incrementarlo cada año, por la inflación. En términos reales no se va a aumentar, pero en términos nominales sí”

Explica que será un precio controlado, como está actualmente: “en este momento está controlado, no parece, pero sí. Lo que está haciendo el gobierno federal es bajar o subir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es lo mismo que haríamos nosotros”.

Un oasis para el mundo

En entrevista televisiva, estima que en 2019 la economía mexicana crecerá 2.5 por ciento. En cuanto a la inflación, prevé que se ubicará entre 4 y 5 por ciento, por arriba de lo esperado por analistas (3.8 por ciento); el tipo de cambio promedio lo proyecta en 19 pesos y el barril de petróleo, en 70 dólares por barril.

A “botepronto” esos son los estimados que se tienen para el primer año de gobierno, dice… En cuanto a la apreciación que registró el peso en las últimas jornadas, señala que, en parte, es reflejo de que el triunfo de López Obrador ya estaba descontado por el mercado desde hace dos o tres meses.

“Esperábamos una corrida en favor del peso, sucedió. Todavía creemos que puede ser mejor la situación cambiaria si es que logramos negociar el TLCAN antes de fin de año. Estoy seguro que podemos llegar a niveles de 18 y tantos, lo cual sería extraordinario”, apuntó el próximo secretario de Hacienda.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.