Alertan por temperatura de hasta 48 grados

Un exhorto a tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas de hasta 48 grados centígrados, a la sombra, pronosticadas para este jueves y viernes en la zona centro de Sonora, realizó la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), a fin de evitar enfermedades relacionadas con el calor.

En un comunicado, se informó que para los días sábado y domingo se espera que en la zona serrana y norte de Sonora se registren valores cercanos a los 40 grados como temperatura máxima; en el resto de la entidad las máximas podrían oscilar entre los 42 y 45 grados.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Sonora recomienda a la población evitar exponerse al sol entre las 11:00 y 15:00 horas; realizar actividades al aire libre de preferencia durante las primeras horas del día; vestir ropa ligera, de colores claros y de preferencia usar sombrero o sombrilla para protegerse del sol.

Además, cubrir las ventanas que reciban luz del sol, colocando persianas, cortinas, periódicos, lo que permitirá disminuir hasta en un 80 por ciento el calor en el interior de la casa y nunca permanecer, ni permitir que otros permanezcan en un vehículo cerrado.

En cuanto a los riesgos de contraer enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminados, se recomienda el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño; consumir pescados y mariscos bien cocidos o fritos; lavar y desinfectar las frutas y verduras que se consuman crudas; beber agua hervida, clorada o desinfectada.

Asimismo, evitar consumir alimentos de dudosa procedencia en vía pública e ingerir los alimentos inmediatamente después de su preparación, para evitar su descomposición.

Es de suma importancia considerar la adecuada conservación de los alimentos, por lo que la UEPC recomienda no dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas; refrigerar lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos preferentemente bajo cinco grados centígrados; no guardar comida mucho tiempo, aunque esté en el refrigerador.

De igual forma, señala que los alimentos infantiles deben consumirse en el momento y no guardarse, no descongelar los alimentos a temperatura ambiente y aumentar el consumo de líquidos, evitando ingerir líquidos con cafeína, azucarados o bebidas alcohólicas, ya que provocan más pérdida de líquidos corporales.

Finalmente, la Unidad Estatal de Protección Civil, reitera que si se presenta sintomatología relacionada con deshidratación como sed, boca seca, dolor de cabeza, piel seca y fría, respiración rápida y mareo o aturdimiento, así como cuadros diarreicos, se debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.

Sobre todo, las autoridades hacen un llamado a poner especial cuidado en niños menores de cinco años y adultos mayores, que representan la población más susceptible a sufrir daños en la salud asociados con las altas temperaturas.