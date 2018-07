Llama a sumar la virtual Alcaldesa

“Dejan tirada la chamba” del PREP

No conocen a candidatos de Morena

Que ¡falsa bomba! evidencia trabajo

Por Martín Romo (El Verdugo)

Llama a sumar la virtual Alcaldesa…Y la que ya dejó muy en claro que ahora el pa$tel de Hermosillo no se repartirá entre unos cuantos, sino entre todos los ciudadanos, es la virtual alcaldesa de Morena, Célida López, quien hasta ayer llevaba una ventaja de cuatro puntos, eso en la comparecencia que ayer sostuviera con Columnistas Políticos. De ese pelo.

Así de clara es que se le escuchara a López Cárdenas, al adelantar que si bien no buscará venganzas, sino que por el contrario fortalecerá la esperanza de cambio de quienes votaron por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero que eso no significará el que llegando llegando ordene una auditoria, con la finalidad de darle una checada a lo que le entregan y con lo que estaría iniciando.

Eso a partir de la consigna que se trae, de presidir una administración municipal incluyente, que se basará en consensuar las grandes decisiones que habrán de beneficiar a la ciudadanía, de ahí que confirmara que lo que son los puestos de Tesorero, Contralor, Oficial Mayor, director de Obras Públicas y Comisario de Seguridad, habrán de designarse consultando a los representantes sociales más representativos.

Tan es así que apuntillara para que el resto de las posiciones seleccionarán a los mejores, sin importar colores, con lo que dio a entender que las puertas estarán abiertas sin distingo partidista, a fin de elegir a los perfiles más idóneos para ocupar cada uno de los cargos, porque la meta es la de dar los mejores resultados, por encima de intereses personales, que evidentemente quieren dejar de lado. ¡Pácatelas!

En esos términos es que Célida diera señas de estar conciente del gran reto y compromiso que tiene por delante, porque no únicamente deberá cumplirle a los morenistas que aspiran a un gobierno diferente, sino además a los hermosillenses en general, de ahí que ella misma reconociera que no puede equivocarse, así que en contraste con el espíritu de guerrera que se le conoce, se le oyera en un tono conciliador. ¡Qué tal!

No en balde es que ponderará que desde ya estará impulsando una política de sumar, de ahí que al ser cuestionada sobre la relación que tendría con la gobernadora, Claudia Pavlovich, en caso de consumarse la delantera que mantenía y que se pronosticaba que sería de seis puntos, equivalentes a unos doce mil sufragios, adelantó que buscará que sea en las mejores condiciones, porque ambas se necesitan. ¡Órale!

De ahí que precisara que a lo que ahorita está abocada en cuerpo y alma, es a conformar lo que será su gabinete o equipo de trabajo que la acompañará en el Ayuntamiento, con la mira puesta en que sea gente honesta, probada y honorable, cuya mitad proyecta que puedan ser mujeres, debido a que el ciudadano ya está harto de ver el mismo formato que hasta ahora no ha funcionado. ¡Palos!

Más menos así es como López pretende responder a la confianza depositada en las urnas por las mayorías, sabedora de que hay dos problemas básicos por enfrentar y solucionar, como es el de la inseguridad y movilidad en esta Ciudad del Sol, de ahí que entre los planes que está visualizando, es el municipalizar el transporte urbano, ahora que serán mayoría en el Congreso del Estado. ¿Será?

Dejan tirada la chamba los del PREP…Vaya que la que se volvió a demostrar que simple y llanamente está pintada, es la Presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Guadalupe Taddei Zavala, por como ahora en sus narices los operadores del Programa de Resultados Preliminares (PREP), irresponsablemente dejaran el trabajo tirado para irse a descansar, pero sin colocar a un relevo de guardia.

A ese punto estuvo la irresponsabilidad de los del PREP, que sí que está de no creerse, de ahí que los reclamos o chines y jotas de los representantes de los diferentes Partidos no se hicieran esperar, por como los mantuvieran en ascuas, en cuanto a ese conteo que de por sí estaban subiendo muy lentamente al aludido portal, basado en las actas electorales, lo que permitía ver el cómo iba la suma de cada candidato.

En lo que es una indolencia y dejadez que directamente “le pega” a la por algo cuestionada de Taddei Zavala, en primer lugar por suponerse que ellos contrataron a esa incumplida empresa para que realizara esa labor, y en segundo por ser elemental o de primara, que deberían estar preparados para rotar a las personas que estarían a cargo, para evitar paralizar la actualización de esa página. ¿Qué no?

Pero a la clásica o como ya se ha vuelto costumbre en ella, lo que es La Lupe Taddei nomás se limitó a querer “lavarse las manos” como Poncio Pilatos, al salir con esa justificación por demás simplista, del porque habían parado esa contabilidad, cuando todo mundo tenía los ojos puestos en la misma, sobre todo por lo disputada que estaba la contienda por la Presidencia Municipal capitalina. Así la desfachatez.

Aunque lo que exhibe que a la citada funcionaria electorera también le tocara esa increíble falla, y todo por no prever y supervisar, es que en ningún momento hablará de la posibilidad de sancionar económicamente a esa compañía, por esa suspensión en la que incurrieran, de ese monitoreo que iniciaran a las 20:00 del domingo y cerraran a la misma hora del “San Lunes”.

Pues de por sí hacen como que trabajan cada tres años y todavía de pilón operan mal. ¡Vóitelas!

No conocen a candidatos de Morena…Pa´ que vean el como la votación por Morena fue un voto a ciegas, ahí tienen que una vez pasadas las elecciones del “dormingo”, en la que ganaran “carro completo”, lo que es el gris dirigente estatal de ese partido de izquierda, Jacobo Mendoza, todavía ayer andaba dando a conocer quienes eran sus abanderados triunfadores, porque nadie los conoce. ¡Zaz!

Motivo por el cual es que Mendoza Ruiz tuviera que dar la cara para explicar muy voladamente quienes son los que ahora sí que se sacaran las lotería política, al ser arropados por la ola triunfalista que provocara el hoy Presidente electo de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, al extremo de que en algunos casos ni él mismo los identificaba plenamente, por desconocer sus antecedentes. ¡Tómala!

Lo anterior al hacer referencia a los contendientes a las 21 diputaciones locales, de las que auguran que ganarían 20, pero sin conocerse sus identidades, por en su mayoría ni campaña haber hecho, de ahí que prácticamente les cayera del cielo ese “hue$o” y sólo por haber sido postulados, lo que comprueba que no votaron por sus personas, sino más bien contra un sistema de gobierno, vía la marca política de Morena.

Sin embargo ese es el precio de la democracia, por como a esas curules ya está llegando cualquiera, aunque no tenga la más mínima preparación, y un mal ejemplo de eso es el ex boxeador roba cerveza de Obregón, Orlando “Siri” Salido, quien es obvio que de leyes y cuestiones legislativas no sabe ni la “O” por lo redondo, al igual que otros muchos oportunistas que por el estilo fueran elegidos. ¡Ñácas!

Casi por nada es que expertos como los del Colegio de Sonora ya estén advirtiendo del riesgo que representará el tener cuadros tan impreparados, incluso en las presidencias municipales, legislaturas federales y en la administración gubernamental de la Federación, a partir de que la mayoría no sabrán ni dónde estarán parados, de ahí que será una curva de aprendizaje, que habrá que ver pueden superarla.

Que falsa bomba evidencia trabajo…Quienes sí que deben estar haciendo muy bien su chamba, son los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es titular Francisco Gutiérrez, por sólo así entenderse el que ayer los amenazaran con una llamada en la que los alertaban sobre una bomba, que al final resultara más falsa que ni las encuestas que daban por ganador al PRI. De ese vuelo.

Y es que por aquello del no vaya a ser cumplieron con los protocolos de darle parte de esa advertencia a los cuerpos de emergencia, de ahí que pasadas las 9:00 horas de la mañana arribaran a la sede de ese Poder Judicial, ubicado en las calles Tehuantepec y Allende, frente a la Plaza Bicentenario, elementos de Bomberos y de la Policía Estatal, para proceder a evacuar a más de 200 empleados. ¿Cómo la ven?

Luego entonces después de una exhaustiva revisión que hicieran, lo que es el jefe de jefes de los “tragahumos”, Francisco Matty Ortega, determinó que no encontraron ningún artefacto “sospechudo” o raro, por lo que nuevamente autorizaron a los burócratas el volver a sus trabajos, incluidos los del Congreso del Estado, que igualmente fueran sacados al exterior como medida de prevención.

Ante lo que deducen que tal falsedad pudo ser producto de una estrategia de muy mala fe, con la que tal vez quisieron cancelar una posible audiencia legal, de las que a diario ahí llevan a cabo, o en su caso el solamente tratar de desviar la atención con un motivo similar, pues por desgracia las causas de esas falsas alarmas sólo quedan en la especulación, por nunca de los nucas esclarecerse o revelarse el motivo.

No obstante y por como también se está en un periodo post electoral, luego de los comicios del anterior domingo, no faltará quien también quiera relacionar el resurgimiento de esa bombitis con lo electorero, pero por encima de los asegunes, lo único que consideran que está fuera de duda, es la efectiva y justiciera función que han tenido Gutiérrez Rodríguez y compañía, que incluye a magistrados y jueces.

