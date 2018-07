Ligan Cachorros cinco victorias

Anthony Rizzo remolcó su segunda carrera del partido en el séptimo inning para romper un empate, Kyle Schwarber le siguió con un jonrón solitario en el octavo y los Cachorros de Chicago repuntaron de un déficit de tres anotaciones para vencer 5-3 a los Tigres de Detroit y llevarse su quinto triunfo seguido.

Con un out en la séptima entrada, Jason Heyward y Ben Zobrist pegaron sencillos frente al relevista Daniel Stumpf (1-4) de los Tigres. Un roletazo lento y de botes altos que Rizzo conectó por el centro del diamante resultó en un out forzado a Zobrist en la intermedia, pero el tiro del cubano José Iglesias a la primera base llegó demasiado tarde para sacar a Rizzo y Heyward anotó desde la antesala, con lo que Chicago se puso arriba 4-3 por primera vez.

En el octavo capítulo, Schwarber bateó su cuadrangular 17 (estadística en la que encabeza al equipo) al jardín derecho en contra de un viento constante que provenía del Lago Michigan.

Justin Wilson (3-2), el segundo relevista de Chicago, no permitió carreras en la séptima entrada y se llevó el triunfo. El dominicano Pedro Strop blanqueó la novena para cosechar su segundo salvamento en cuatro oportunidades.

Por los Tigres, el cubano Iglesias de 4-0. El venezolano Víctor Reyes de 1-0.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Javier Báez de 4-0. El venezolano Wilson Contreras de 3-2.