Gases vaginales durante el sexo, ¿es normal?

Estás en pleno sexo con tu pareja, la pasión está a todo lo que da cuando de repente, entre besos y caricias, se te escapa un gas vaginal. No, no se trata de un “pedo”, pero se escucha como tal. Por supuesto, la vergüenza te invade y el deseo sexual se va a “pique”.

Bueno, lo primero que debes saber es que no hay nada de lo que te tengas que avergonzar, pues los gases vaginales durante el sexo son completamente normales o naturales.

Pero, ¿cuál es la causa de los gases vaginales durante el sexo?

Al tener relaciones sexuales, es muy fácil que el aire se aloje en tu vagina y cuando tu vulva se relaja, por ejemplo al tener un orgasmo, sea liberado a través de gases con un sonido similar al de las flatulencias.

Si te preguntas si el paso del aire que provoca los gases vaginales tiene que ver con el tamaño de tu vagina, la respuesta es ¡para nada! La mayoría de las mujeres hemos soltado más de un gas vaginal al tener sexo.

Y para constatar que ninguna vagina es excatamente igual a otra, está el estudio hecho por investigadores del Hospital Lucerne Cantonal de Suiza a 650 mujeres caucásicas para conocer sus dimensiones vaginales y concluyeron no solo que existe una amplia diversidad genital femenina, sino que no hay una sola vagina que pueda considerarse “normal”, pues tampoco hay una vagina “anormal”.

El aire puede ser empujado más fácil hacia la vagina a través del contacto con el pene, el roce con los dedos, el uso de algún juguete sexual; entre otros.

Otro de los factores que contribuyen a la formación de gases vaginales durante el sexo es que al estar excitada tu vagina se dilata o expande y, por ende, el aire pasa con mayor facilidad, además de que al humedecerse promueve el sonido.

Trucos para evitar los gases vaginales:

– Haz ejercicios para fortalecer tu suelo pélvico, por ejemplo los ejercicios de Kegel. Así estrecharás la cavidad y el paso del aire hacia la vagina será más difícil.

– Opta por posturas sexuales en las que tu pareja no te penetre por detrás.

– Evita, en la manera de lo posible, que tu pareja saque su pene de tu vagina rápida y completamente, pues esto promueve el libre paso del aire.

– No te olvides de la lubricación, pues una de la causas de los gases vaginales es la falta de lubricación vaginal.

Ponlos en marcha y relájate, total si se te escapa uno que otro gas vaginal no pasa nada, ¡es natural!

Enfocarte en si emites o no ruidos durante el sexo lo único que provocará es que no goces en la intimidad. ¡Libérate de la pena y no olvides que los gases vaginales durante el sexo son normales. ¡A disfrutar de tu sexualidad!

Fuente: Salud 180