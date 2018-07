Vinculan a proceso a ex duartistas

Dos ex funcionarios del ex Gobernador César Duarte y un ex líder sindical de maestros, fueron vinculados a proceso por el presunto delito de peculado agravado.

Un juez de Control del distrito Judicial Morelos decretó iniciar un proceso penal en contra de los tres detenidos, dos de ellos candidatos a diputados, acusados de desviar cinco millones de pesos de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).

Durante la audiencia celebrada este lunes, se resolvió la situación jurídica de Alejandro Villarreal Aldaz, ex secretario General de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; así como de Diógenes Bustamante Vela y Martha Patricia Banderas Barrera, ex director ejecutivo y ex directora de Administración de los SEECH.

Bustamante Vela y Villarreal Aldaz, fueron candidatos por la vía plurinominal al Congreso del Estado, el primero como primer suplente por el PRI y el segundo en el primer lugar de la lista, por el Partido Nueva Alianza.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que únicamente Bustamante Vela llevará el proceso penal en libertad, previo el depósito de una garantía económica y la imposición de firma quincenal, considerando que es un adulto mayor de 80 años, mientras que los otros dos imputados cuentan con medidas cautelares de prisión preventiva.

En la causa penal 2202/2018, se establece que entre abril y mayo del 2016, en el municipio de Chihuahua, se desviaron la cantidad de cinco millones de pesos que estaban destinados a fines públicos y gasto corriente.

De acuerdo a la investigación ministerial, los imputados cometieron el delito a través procedimientos administrativos, uno por un millón 200 mil pesos y otro por tres millones 800 mil pesos, dinero que supuestamente sería utilizado para otorgar bonos por concepto del Día del Maestro y becas de nivel medio superior para los hijos de los trabajadores, apoyos que nunca recibieron.

“Trascendió que para efectuar este desvío, integraron una solicitud de suficiencia presupuestal y diversa documentación a fin de ‘justificar’ la salida del numerario de una cuenta bancaria perteneciente a la Secretaría de Hacienda con la expedición del cheque 1329358, en fecha 29 de abril de 2016, y su cobro en fecha 2 de mayo de 2016”, dio a conocer la FGE.

Además de dictar el auto de vinculación a proceso y definir las medidas cautelares a los imputados, el Juez de Control Juez Alexis Ornelas estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.