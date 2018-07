La tercera resultó la vencida de AMLO

Pintan de guinda Sonora los de Morena

No desestabilizó triunfo de la izquierda

Morenistas la primera fuerza del Estado

La tercera resultó la vencida de AMLO…Y se confirmó lo que ya se vía venir o estaba muy cantado, como es que para el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la tercera sería la vencida o en la que por fin alcanzaría llegar a Los Pinos, al ganar la Presidencia de la República y sin ninguna duda o más bien por “knock out”, por la ventaja que le sacara a sus rivales.

Aunque lo que más alienta la esperanza de que intentará llevar en santa paz a la práctica su promesa cambio, promoviendo la suma de esfuerzos y no la división, es el mensaje de reconciliación que dirigiera a la Nación, después de que los primeros saldos electorales lo dieran por triunfador, con más de un 53% de las preferencias, lo que es histórico, porque nunca antes nadie había logrado esa ventaja. De ese pelo.

Pues lejos de echar las campanas a vuelo, a López Obrados se le vio manejarse ya en los zapatos de Mandatario electo y no con sus estridencias de abanderado, sabedor de que ahora tiene la responsabilidad de dirigir los destinos del País, de ahí que convocara a la concordia y de paso aclarara todas las dudas que había, sobre todo al decir que no impulsará una dictadura abierta ni encubierta. ¿Cómo la ven?

Por el contrario dejó en claro que no se trata de intereses personales, sino nacionales, y que habrá libertad en todas las áreas, sean individuales y sociales, con apego y respeto a las instituciones, lo que de alguna forma hizo que le volviera el alma al cuerpo a los que todavía tenían sus interrogantes, tocante a cuales serían sus primeras reacciones, en caso de que se le hiciera llegar al poder, como a todas luces sucederá.

Y es que a parte los peros que le han puesto al perfil de AMLO, por otro lado igual está el hecho de que por primera vez arribará “a la grande” un representante de la izquierda, y con una abrumadora mayoría de apoyo de “Juan Pueblo”, que ni el que lograra el panista de Vicente Fox en el año 2000, cuando acabaran con la historia del PRI, al sacarlo del gobierno federal. Así la contundencia.

Sin embargo ya advirtió que en su sexenio no habrá intocables, incluyendo a sus propios familiares, al adelantar que hará valedero aquello de que, ¡el buen Juez por su casa empieza!, de ahí que sentenciara que sobre aviso no hay engaño, sobre todo para sus funcionarios, que deberán de ser los primeros en poner el buen ejemplo, a la hora de aplicar sus máximas de no mentir, robar, ni traicionar al pópulo.

Así que con esa visión es que reiterara su llamado a los mexicanos, para ser parte de lo que ha calificado como la gran cuarta gran transformación de México, por los cambios que habrá de llevar a cabo en bien de las mayorías y los que menos tienen, como dando a entender que ese es el legado que quiere dejar, para ser recordado como un buen Presidente, al no conformarse con ser más de lo mismo. ¿Será?

Ahora sólo falta que corran los tiempos para que se oficialice el momento en que le coloquen la banda presidencial y entonces formalmente inicie una nueva era política, aún y cuando desde el dominguero evento de festejo que encabezara en el Zócalo de la Ciudad de México, prometiera que desde ya se pondrá a chambear, a fin de ya tener listo el proyecto para cuando tome posesión el 1 de diciembre.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pintan de guinda Sonora los de Morena…Ahora sí que contra todo lo esperado y lo que pronosticaban las encuestas, pero vaya que a Sonora no llegó una ola por el efecto del gane de Andrés Manuel López Obrador, sino más bien un tsunami, por como los candidatos fantasmas o desconocidos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) arrasaran y lograran “carro completo”. De ese vuelo.

Toda vez que en base a los resultados preliminares del Instituto Estatal Electoral (IEE), lo que es esa coalición también conformada por el PT y PES, barrió al triunfar en casi todas las posiciones que se disputaron, sobre todo en las candidaturas a diputados locales y federales, porque en las primeras pintaba para que ganaran en ¡¡20 de las 21!!; en tanto que en las federales se llevarían las siete. ¡Tómala!

Mientras que en lo referente a las alcaldías era el mismo sombrío panorama para el PRI y el PAN, por como los contendientes morenistas iban en caballo de hacienda para imponerse en la mayoría de los municipios grandes, al encabezar los porcentajes, a diferencia de Hermosillo, donde se libraba una parejera entre el priísta, Ernesto “Pato” De Lucas, y la morenista Célida López, que estaba por decidirse.

De ese tamaño es la sorpresa polaca que se está dando en el Estado, producto de ese evidente voto parejo y de castigo que mayoritariamente emitieran los ciudadanos, al ser evidente que más que votar de manera cruzada, simplemente todos lo hicieron por Morena, de ahí que el territorio sonorense terminara por pintarse de guinda, por ser mínima la votación conseguida por sus aliados, los petistas y pesistas.

A ese grado es que los partidarios de López Obrador está por convertirse en la primer fuerza polaca por estos lares, desplazando a los tricolores y relegando al tercer lugar a los panuchos, y en muchos de los casos sin merecerlo sus suspirantes, por ni campaña política haber hecho, al más bien ser consecuencia de una votada como resultado de un resentimiento y hartazgo ciudadano. Ni duda cabe.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No desestabilizó triunfo de la izquierda…Como una cosa lleva a otra, pero resulta que no obstante y lo que se auguraba, al final con la triunfal campanada de Andrés Manuel López no pasó nada en el terreno económico, al no generarse ninguna desestabilización, tan es sí que incluso hubo un instante en que el precio del dólar bajó de las barrera de los $20 pesos, cuando decían que subiría a los $25 pesos.

Esa positiva reacción se dio cuando José Antonio Meade y Ricardo Anaya, del PRI y el taliPAN, salieron a reconocer el gane del tabasqueño, tan es así que la moneda verde llegó a cotizarse en $19.62 pesos, pero ya después ayer rondó los 20.20, pero más por presiones económicas internacionales, por los jaloneos comerciales entre EU y China, que por las cuestiones políticas internas mexicanas. Ni más ni menos.

Y más se apaciguaron o tranquilizaron los mercados financieros, después de lo ventilado por “El Peje” en su discurso, al señalar que en materia económica se respetará la autonomía del Banco de México; además que su administración mantendrá una disciplina financiera y fiscal, incluso sin los mal afamados “ga$olinazo$”, con lo que vino a dar color o certidumbre en ese rubro. De ese tamaño.

Pero por si eso fuera poco, igualmente apuntilló que si bien se revisarán los contratos del sector energético firmados con particulares, en aras de prevenir actos de corrupción o ilegalidades, no obstante en caso de encontrar irregularidades no actuarían “por sus pistolas”, sino que recurrirían al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales, con la intención de que funjan como mediadores.

Luego entonces eso explica porque el gozo de López Obrador no se fue al pozo con una posible turbulencia en ese ámbito y en contraparte hasta dijo que ya se había puesto de acuerdo con el “Presimun” saliente, Enrique Peña Nieto, con quién se reuniría hoy martes, precisamente para programar una transición o cambio de estafeta gubernamental sin sobresaltos, para que todo siga su curso normal.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Morenistas la primera fuerza del Estado…Quien ya salió a alzar la voz, para casi casi decir ¡Sí se pudo! y de más, es el sonorense más encumbrado entre los operadores del dentro de poco Ejecutivo Federal o Andrés López Obrador, como es el también vencedor en la contienda por la senaduría, Alfonso Durazo, luego de que ayer encabezara una rueda de prensa junto con los candidatos de Morena. ¡Órale!

Ya que Durazo Montaño no se anduvo por las ramas para vaticinar que de mantenerse las tendencias que arrojaba el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los de es ese partido político que apenas se creara en el 2014, aquí serían los meros meros, políticamente hablando, a partir de que salieran avantes en prácticamente todos los cargos de elección popular que disputaran. Así el dato.

Aún y cuando irónicamente ese arrastre de López Obrador no le alcanzara a los del Partido Encuentro Social (PES), con todo y la alianza que hicieran, pues según el Instituto Nacional Electoral (INE), están en riesgo de perder el registro, como también el Partido Nueva Alianza (Panal), ya que hasta el último cómputo no reunía los votos mínimos requeridos, que son un 3% de los emitidos. ¡Pácatelas!

Lo que confirma que votaron por el color de Morena, pero no por el PES ni PT, con todo y que Jaime Moreno Berry ya se ufanara de que según él quedaron en tercer lugar, cuando lo cierto es que únicamente la hicieron de comparsa o “paleros”, como toda la vida lo han hecho como diferentes institutos políticos, pero aún así todavía falta ver si se salvan o terminan por correr la misma suerte que el PES y Panal.

Y para que se den una idea del porque Alfonso dijera, que como quien dice las ganaron de todas todas, está el dato de que Andrés Manuel llevaba el 59.63% de los votos que se habían contabilizado en la región, que daban un total de 349 mil 306; en contraste con los 94 mil 733 de José Antonio Meade Kuribreña; y los 91 mil 693 de Ricardo Anaya; de ahí que ni juntos se le comparaban. ¡Ñácas!

