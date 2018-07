Reconocen Meade y Anaya triunfo de AMLO

José Antonio Meade, fue el primero de los contendientes en admitir que los números no le favorecían

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la “Coalición Junto Haremos Historia”, se perfila para convertirse en el nuevo Presidente de la República, luego que sus tres rivales en la contienda reconocieron públicamente su triunfo.

Minutos después de las 20:00 horas, el candidato del PRI José Antonio Meade admitió que los números no le favorecen y reconoció el triunfo de López Obrador.

“(AMLO) tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo, y por el bien de México, le deseo el mayor de los éxitos”, expresó Meade.

Después, otro de los aspirantes presidenciales, Jaime Rodríguez Calderón, también ofreció un mensaje en el que admitió su derrota y reivindicó el triunfo del tabasqueño.

“Las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quien extiendo una felicitación. Y yo dije que íbamos a trabajar con aquel que los mexicanos le den la mayoría de las simpatía. Quiero decir a AMLO que haga todo el esfuerzo para sacar adelante al País, que tendrá la colaboración de Nuevo León”, expresó en una conferencia.

A las 8:40, el candidato del Frente, Ricardo Anaya, también ofreció un mensaje en el que informó que las tendencias no le favorecían.

“Creo en la democracia porque soy un demócrata. Digo hoy ante las y los mexicanos, que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador”.