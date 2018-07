Matan a un hombre a balazos

Minutos antes de la derrota de México ante Brasil, un hombre fue asesinado a balazos la mañana del lunes afuera de su lugar de trabajo en la colonia Nápoles, en Benito Juárez.

Previamente, se había reportado que el hombre murió al caer del edificio de departamentos.

Sin embargo, la Policía capitalina informó que la víctima, de entre 30 y 35 años, fue atacada alrededor de las 10:30 horas frente al inmueble donde tenía una oficina, localizado en el 143 de Nueva York, entre Texas y Oklahoma.

Testigos señalaron que el individuo había llegado al lugar un par de horas antes.

Luego de estacionar su vehículo en la calle, subió a su oficina para ver el partido de futbol.

Con base en las primeras indagatorias, la PGJ informó que mientras observaba la transmisión, alguien le pidió que moviera su automóvil, ya que invadía la entrada de otro inmueble.

El hombre bajó hasta la puerta y al salir a la calle, un sujeto le disparó directo a la cabeza.

“El agraviado observaba un partido de fútbol, cuando por altavoz le indicaron que saliera a mover su vehículo, ya que supuestamente estorbaba un acceso; al salir del inmueble, le dispararon”, detalló la Procuraduría en una tarjeta informativa.

La detonación alertó a vecinos del lugar, quienes llamaron a los servicios de emergencia.

A la par, monitoristas del C2 captaron a la víctima tirada en la vía pública y agentes preventivos del Sector Nápoles fueron movilizados al lugar.

Antes de la llegada de los uniformados, el agresor escapó del lugar, sin que alguien pudiera observar sus características.

Paramédicos del ERUM le brindaron los primeros auxilios, pero finalmente confirmaron que había fallecido.

“Se toma conocimiento de un masculino sin vida con un impacto de bala en la cabeza. Refieren testigos que trabajaba en el lugar y rentaba una oficina, pero no proporcionan más datos.

“Sólo comentan que escucharon la detonación y no vieron quien fue la persona que le disparó”, señala el parte informativo.

En el sitio se reforzó la vigilancia y varias patrullas fueron movilizadas por las vialidades aledañas, pero no se reportó la detención de ninguna persona involucrada.

Agentes de Investigación solicitaron grabaciones de cámaras de vigilancia de otros edificios para recabar información sobre el homicida.

Una vez que personal forense llevó a cabo los peritajes, el cadáver fue trasladado al anfiteatro delegacional, a donde se espera que sus familiares acudan para identificarlo.

En tanto, la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez inició una carpeta de investigación por homicidio doloso por arma de fuego y continúan los trabajos para determinar el móvil.