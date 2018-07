Dice Peralta adiós al Tricolor

“El Cepillo” debutó en el Tricolor en el 2005 y hasta el 2014 jugó más de 60 partidos y anotó 25 goles, uno de ellos ante Camerún en Brasil 2014

Oribe Peralta anunció su retiro de la Selección horas después de que el Tricolor fuera eliminado de Rusia 2018.

“Quiero darle las gracias a @miseleccionmx por haberme permitido formar parte de ella durante estos años, siempre recordare con enorme cariño cada uno de los partidos disputados, tuvimos tristezas pero sobre todo alegrías las cuales quedarán para siempre en mi corazón. Hoy me toca decir adiós a la Selección, el mayor orgullo de mi carrera”, puso el atacante de 34 años en twitter.

“Agradezco a toda la afición que siempre me apoyó, jugadores, entrenadores, doctores, utileros y directivos que me dieron siempre su confianza para defender nuestros colores pero sobre todo a mi familia que son lo más importante en mi vida y sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Gracias México”.

El mejor momento del atacante fue el oro olímpico que obtuvo con la Selección Sub 23 en Londres 2012. A esta presea se le suma la Copa Oro de 2015 y la Copa Concacaf 2015.

En Rusia 2018 apenas vio acción en el juego ante Suecia, en el cual ingresó de cambio al minuto 89.