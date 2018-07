Analiza Salcedo dejar su lugar en la selección nacional

“Quiero ser cauteloso en no hablar de más o hablar de menos, son cosas que tengo que ver y analizar”, expresó

Retirarse de la Selección después de jugar un Mundial es algo que Carlos Salcedo dejó entrever luego de la eliminación de Rusia 2018 que sufrió México ante Brasil al caer 2-0 en los Octavos de Final.

“Como una Selección que siempre dio todo, que siempre quiso más, que siempre luchó más y en lo personal me voy triste, con muchas cosas que pensar en el futuro, hay bastante cosas que en lo personal me siento muy orgulloso de poder haber hecho un proceso mundialista, y te digo, en lo personal tengo muchas cosas que tengo que desconectarme, pensar qué va a ser de mi futuro y ver qué va a pasar”, comentó Salcedo.

“No sé, hablo en voz alta, no sé qué pueda pasar con mi futuro, en mi equipo estoy muy tranquilo, hay cosas que puedan pasar con la Selección, al final son cosas mías, personales y tengo que ver y ser honesto conmigo”.

¿No volver?

“No lo sé, voy a verlo desde mi punto de vista objetivamente, platicarlo con mi familia, ser honesto conmigo mismo, falta mucho qué pensar, son muchas cosas que tengo en la cabeza ahorita y no sé. Quiero ser cauteloso en no hablar de más o hablar de menos, son cosas que tengo que ver y analizar”.

Sobre el duelo ante los brasileños, el defensa lamentó la falta de contundencia de México combinada con la efectividad de la ofensiva amazónica que comandó Neymar.

“Se hizo un gran partido, pero no sé si sea fortuna o no sé, pero al final se gana con goles, fueron más efectivos ellos, aprovecharon las pocas chances que tuvieron y las pusieron donde las tenían qué poner y al final es lo que es, y no se puede cambiar”, dijo.