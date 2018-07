Acepta Myrna Rea derrota en las urnas

La ahora ex candidata de la coalición Por Sonora al frente, agradeció la confianza que le brindaron los sonorenses

La candidata de la coalición Por Sonora al Frente a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Mirna Rea Sánchez, aceptó que la voluntad de los ciudadanos no le favorecieron en los pasados comicios.

La abanderada blanquiazul señaló en rueda de prensa que existen dos candidatos que la superan en la cantidad de votos, lo cual al parecer ya es irreversible en lo que corresponde a los recuentos preliminares.

Indicó que la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Célida Teresa López Cárdenas; y el aspirante al mismo cargo por la coalición Todos por Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, tienen una clara ventaja.

“Aquí reconociendo que los números no nos dan el triunfo, hay dos candidatos que son los que están punteros, yo reconozco que no me favorece el proceso en esta ocasión y agradecerle a todos los hermosillenses, agradecerle a todos los ciudadanos que pusieron la confianza en Mirna Rea”, apuntó.

Manifestó que seguirá con su carrera empresarial, ya que ella no se dedica a la política, pero desde esa “trinchera” continuará su lucha por un mejor Hermosillo para todos los ciudadanos.

“Yo sigo adelante, yo no vivo de esto, vamos a seguir adelante y además aquí hay que demostrar de qué estoy hecha; estoy hecha de acero y voy a seguir trabajando, voy a seguir con mi vocación de servicio por los hermosillenses, no me voy a dar por vencida, pero desde mi trinchera”, subrayó.

Consideró que el efecto que se vive a nivel nacional de hartazgo de los ciudadanos por las autoridades que se tienen, es lo que influyó en votaciones locales, como lo fue en el caso de Hermosillo y de Sonora.

“Ustedes han vivido junto con nosotros qué es lo que está pasando en nuestro País, es uña hola que vino del hartazgo que tienen os ciudadanos y lo estamos viviendo nosotros”, puntualizó.