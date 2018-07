Atacan a federales en Guanajuato

Policías federales fueron atacados a balazos la tarde de este domingo cuando realizaban un recorrido en la colonia Paraíso, Celaya, mientras que un hombre fue asesinado la noche del sábado en El Coecillo, Silao.

En el ataque a los elementos de la Policía Federal de la División Gendarmería no se registraron heridos y tres de los inculpados fueron detenidos, de acuerdo con el periódico AM.

El hecho se registró cerca de las 13:00 horas de este domingo, cuando los gendarmes circulaban en una camioneta por la calle de Los Olivos y se toparon con un automóvil sedan, una camioneta pick up y una motocicleta, desde donde les empezaron a hacer detonaciones.

Enseguida, los federales respondieran y se inició una persecución, en la que lograron detener un vehículo Jetta blanco con tres personas a bordo.

Respecto al hombre asesinado, AM reportó que también fue atacado a balazos, en este caso mientras se encontraba en el exterior de su domicilio.

El ataque se registró alrededor de las 19:30 horas del sábado, en la calle Francisco I. Madero de la comunidad El Coecillo. Dos hombres habrían llegado en una motocicleta y uno de ellos sacó un arma de fuego, le apuntó y comenzó a dispararle a quemarropa en múltiples ocasiones.

El fallecido ya había sufrido un atento en el mismo sitio unos días antes.

Además de estos hechos, el representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Jorge Luis Hernández Rivera, acusó que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado detuvieron a 10 policías municipales de Pueblo Nuevo presuntamente por no portar licencia colectiva de armas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que, derivado de reportes ciudadanos de actos contra la jornada electoral, fue detenido el encargado de Seguridad Pública del municipio de Pueblo Nuevo, así como otras nueve personas, todas portando armas de manera ilegal.

“Los hechos se produjeron pasadas las 11:00 horas al exterior de la casilla número 209 ubicada en el plantel educativo Vicente guerrero de la calle Miguel Alemán, frente al jardín municipal de la comunidad Yostiro”, indicaron las autoridades en un comunicado.