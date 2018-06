Mauricio Martínez celebra la vida

Tras 16 años de trayec­toria principalmente en teatro musical, Mauricio Martínez ve en el espejo a un sobreviviente. Uno del escenario, quien ha teni­do sus altibajos, pero que ha logrado abrir puertas como las de Broadway en donde desde hace un año protagoniza la historia de Emilio y Gloria Estefan, On Your Feet.

El actor, quien interpreta al músico y productor cuba­no en esta obra en Estados Unidos, también observa a un sobreviviente del cáncer de vejiga, que le fue diag­nosticado en 2010, y que aunque le cambió la vida, ha vencido.

“Nunca dejas de picar piedra, tienes que mante­ner los pies bien puestos sobre la tierra, tener mu­cha humildad y saber que a veces habrá mucho tra­bajo y otras no; qué es lo que elegiste, pero que lo tienes que amar, respetar y agradecer cada puerta que se abre”.

“Soy un sobrevivien­te, un guerrero que vive de lo que ama hacer, que vino a este mundo a lu­char. Si puedo poner mi granito de arena para ins­pirar a alguien que quie­ra luchar por sus sueños, lo seguiré haciendo”.

“He luchado contra el cáncer y he superado las pruebas tanto personales como profesionales. Sigo en esto, es para lo que nací, he seguido mi corazón y lo seguiré haciendo. No hay que dejar de ser tú”, reveló Martínez vía telefónica des­de Estados Unidos.

Por ello el actor celebra­rá su estancia en La Gran Manzana con un concierto personal mañana en Nue­va York, que tituló De Mé­xico to Broadway en el Feinstein’s 54 Below.

“Ha sido un año increí­ble. Me mudé hace un año para comenzar los ensa­yos de On Your Feet. Hice mi debut el 11 de julio, ter­miné temporada breve en Broadway y empezamos la gira, nos fuimos a Miami y hemos estado ocho meses en tour. Me recibieron muy bien, me siento bienvenido y es una comunidad que me ha abierto los brazos, me he sentido respaldado y que­rido, y he hecho grandes amigos”.

“Para celebrar el año haré este concierto en Bro­adway y será un gran ho­nor cantar ahí, porque es un lugar de mucho pres­tigio en el que grandes estrellas de la Meca del Teatro se han presenta­do. El día de las votaciones de mi país estaré cantan­do acá, representado a los míos”, detalló.

Durante este concierto Martínez estará acompa­ñado por la actriz nominada al Tony, Orfeh, quien pro­tagonizó el musical Fiebre de sábado por la noche en Broadway en 1999. Casual­mente, esta historia fue con la que el actor inició su ca­rrera en México hace 15 años, junto a Lolita Cortés y Lisset.

“Tenemos en común eso y que nuestro director, Jerry Mitchell, es el mismo tan­to de On Your Feet como el del musical que ella está a punto de estrenar, Pretty Woman, el 16 de agosto”.

“Le dije que si se aventaba un pa­lomazo conmigo y me dijo que sí. Es­toy emocionado de com­partir esa noche con alguien tan importante en la comu­nidad teatral”, dijo.

También estará a su lado la actriz Mariand Torres, quien actualmente inter­preta a Elphaba en el musi­cal Wicked, en Nueva York.

“Nos conoci­mos hace año y medio haciendo Evita en el Kan­sas City Repertory Theatre en el que interpreté al Che y ella hizo Evita. Así nos conocimos y ahora somos grandes ami­gos”, destacó.

Mauricio Martínez, quien inició este trayecto en el reality show Operación triunfo en 2002 y que en México protagonizó obras como La bella y la bestia, Dulce Caridad, Mentiras, Perverso, Canciones desde una cama sin tender, Pano­rama desde el puente o La fierecilla tomada y series como Señora acero 2 y El vato, relatará a través de la música su arduo camino a Broadway.

“Es la historia de mi vida contada a través de los mu­sicales que he tenido la for­tuna de protagonizar. Haré un recuento y le daré un sabor latino hasta el que fue mi debut en Broadway como On Your Feet, pasan­do por el musical Children of Salt, que hace dos años me trajo a off-Broadway con Jaime Lozano”, afirmó el regio.

El actor continuará por algunos meses en On Your Feet, que llegará a Los Án­geles el 10 de julio, y más adelante a San Francisco y Las Vegas. Aunque actual­mente su base es Estados Unidos, no descarta regre­sar a México para continuar su labor en los escenarios.

“Es increíble llevar esta historia de dos personas a quienes quiero tanto, Glo­ria y Emilio, quienes se han vuelto muy importantes en mi vida. Pero no descarto nunca. Soy de allá y aunque estoy en trámite de pasar de visa de trabajo a residencia, haciendo todo en orden, para buscar trabajo tanto en inglés como en español”.

“Quiero hacer cine, más televisión, otro disco y este espectáculo lo quiero lle­var también a México. Lo que venga, que sea bue­no, estoy abierto a todas las posibilidades, voy a don­de mi trabajo me lleve. Soy un pasajero del mundo”, concluyó.