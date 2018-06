Jimmy Fallon se propuso cantar junto a los Backstreet Boys y lo consiguió, la banda aceptó y lo hizo de una peculiar manera.

La agrupación entonó su romántico éxito ‘I Want It That Way’ utilizando instrumentos musicales para niños.

Además de Jimmy, The Roots se unió a ellos, el momento fue transmitido en The Tonight Show.

Además de interpretar el viejo tema, BSB cantó su actual sencillo “Do not Go Breaking My Heart”.

Fuente: SDP noticias