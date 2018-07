Acusan de abuso a Nicolás López

Ocho mujeres acusaron al director de cine chileno Nicolás López por acoso laboral y hasta abuso sexual, en declaraciones que publicó la revista “Sábado” en un amplio reportaje.

La actriz Daniela Ginestar contó que López proyectó en una pantalla gigante un video de una famosa chilena de la televisión teniendo sexo con él.

“Ante mi mirada de shock me explicó que todas las actrices tenían que hacer este tipo de cosas para demostrar que eran buenas”, relató Ginestar.

Añadió que el encuentro con el director de cine se dio en su casa productora, tras un almuerzo en el que habían conversado sobre posibilidades laborales para la actriz.

“(Luego de la proyección del video) inmediatamente (López) fue al baño y volvió masturbándose. Me aclaró que yo no tenía que hacer nada. Que sólo tenía que quedarme ahí, ya que mi energía lo excitaba”, agregó la intérprete.

Ginestar es una de las ocho mujeres que entregaron sus testimonios a Sábado sobre el tipo de relaciones que López mantuvo con ellas.

Entre ellas figuran las actrices Josefina Montané, Lucy Cominetti y Andrea Velasco.

Cominetti y Velasco ocuparon roles estelares en la saga más exitosa del director, la trilogía “Qué Pena Tu Vida”.

Cominetti apuntó que en innumerables ocasiones López hizo avances sexuales hacia ella.

“Le escribí que yo sabía que las cosas estaban mal, que nos estábamos relacionando de una mala manera y que quería arreglar eso, si había alguna forma de arreglar la situación”, contó, a lo que el director le respondió pidiéndole ir a su casa para tener relaciones sexuales para ver qué pasaba.

Montané relató un episodio ocurrido en 2014.

“Pensé que sólo íbamos a hablar de trabajo, pero la situación terminó siendo sumamente incómoda. Me dijo, literalmente, si me podía agarrar ‘la teta’”, contó Montané a la publicación.

La actriz explicó que el director añadió a su petición que no importaba, porque a fin de cuentas iban a terminar teniendo relaciones sexuales.

La abogada del López, Paula Vial, anunció en una declaración pública que se evaluarán acciones legales para defender la honra del cineasta.

“En relación con las imputaciones publicadas por la revista Sábado, a nombre de Nicolás López quiero señalar que evaluaremos las acciones legales que resulten pertinentes para defender su honra”, manifestó.

Vial añadió que en la publicación hay declaraciones falsas y otras descontextualizadas.

“Tenemos la convicción que Nicolás no es un abusador y que así quedará demostrado con nuestras acciones.

“Otorgamos valor a las investigaciones periodísticas y respetamos el derecho de toda persona a denunciar, no obstante, consignar situaciones de forma incompleta o descontextualizada, impulsa juicios públicas equívocos”, concluyó Vial.

Nicolás López dirigió películas como “Hazlo Como Hombre” y “Sin Filtro”.