Una realidad Policía de Proximidad

Recortan la “Ley seca” a un solo día

Dan muchas largas a “Mi Angelito”

Sacan la chamba al generar empleos

Es una realidad Policía de Proximidad…Y aunque no se ha dado mucho a notar, pero la que dicen que ya es toda una realidad en esta Capital, es la llamada Policía de Proximidad, esa que tiene como misión el mantener un contacto cercano, y no del tercer tipo, sino con los ciudadanos, para que la ubiquen en cuanto a quienes son los delincuentes, según el reciente saldo que presentaran. De ese pelo.

Pues de acuerdo al parte que diera a conocer el titular de ese departamento policial, Ramón Arvizu, derivado de esa estrategia de cercanía con la ciudadanía, desde finales de junio del 2017 a la fecha, es decir, hace un año, han detenido a más de cinco mil 700 personas por faltas administrativas y diferentes delitos, lo que es un reflejo de que ha dado resultado el darle voz y tomar en cuenta a la gente. ¿Será?

Ya que el fin primordial de esa táctica es el reforzar la seguridad a partir de fomentar la participación ciudadana, de ahí que la tarea de los agentes policíacos de esa área sea la de entrar en relación con la población, en los diez polígonos en que tienen dividido a Hermosillo, principalmente en las colonias con más incidencia delictiva y en las que se reportan más llamadas de emergencia. Ese es el reto.

Así que en lugar de andar dando de bandazos o a puras vueltas, con ese sistema de prevención se enfocan en apostarle más a los tiros de precisión, de ahí que para ese efecto promueven reuniones de acercamiento con vecinos, comerciantes, empresarios y demás, para de primera mano conocer su necesidades y a partir de ahí implementar los operativos de vigilancia más acordes a las urgencias de cada sector. Así el dato.

Y es tal el reforzamiento que se ha hecho de esa modalidad de presencia policial, que al propio Comisario General de la corporación hermosillense, Jorge Andrés Suilo Orozco, se la ha visto presidiendo esas juntas y entrevistas, por estar conscientes de que nadie mejor sabe quiénes son los malosos y como se mueven, sino quienes conviven y batallan con ellos, como son los habitantes de los diferentes barrios.

Es por eso del sentir que hay, del acierto que ha significado el que Suilo Orozco y sus huestes estén focalizando de esa manera el accionar delincuencial, al abocarse a los lugares de los hechos, como son las zonas en las que “ya no se las acababan” con tantos malandros, lo que principalmente se veía reflejado en una gran cantidad de robos, lo que han contrarrestado haciendo equipo con “Juan Pueblo”. De ese vuelo.

Recortan la “Ley seca” a un solo día…A quienes sí que les debió haber vuelto el alma al cuerpo ¿o puerco?, es a los que gustan de “alegrarse” o beber el fin de semana, por la buena nueva que les diera la directora de Alcoholes del Estado, Zaira Fernández, de que la afamada “Ley seca” con motivo de los comicios del domingo entrante, sólo será de 24 horas y no de 48, es decir, de un día y no dos. ¡Órale!

Porque inicialmente manejaron que esa prohibición en la venta y distribución de bebidas embriagantes abarcaría hasta el sábado, pero lo que es Zaira ya aclaró que únicamente será desde el primer minuto de mañana domingo 1 de julio, hasta el último segundo de esa fecha, y cuyo acuerdo ya fue publicado por la Secretaria de Hacienda, para cumplir con el ordenamiento electoral federal, por lo que no hay vuelta atrás.

Prueba de ello es que el titular de Inspección y Vigilancia Municipal, Víctor Hugo Higuera Corral, hasta ya les había “aguadeado la fiesta” a muchos, al adelantar que durante ese periodo se suspenderían todas las pachangas y evento sociales en viviendas o locales de fiestas, en los que contemplaran consumo de “cheve”, por esa veda cervecera y de “fuerte” que estaba contemplada. Ni más ni menos.

Ante lo que concluyen que para los tomadores o los que tienen la afición por “empinar el codo”, ahora les será más leve esa abstinencia forzosa, al punto de que por ser muy corto el tiempo, ya no se darán las llamadas “compras de pánico” que se acostumbran cuando los ciudadanos van a votar, porque hay quienes se abastecen y sin ser borrachales”, pero solamente por si se les antoja. Así la tentación.

En tanto que por otro lado la pérdida no será tan grande para los expendedores de esos líquidos ambarinos, por ser cuando mejor les va, lo que ya no los orillará a exponerse a ser multados hasta con $50 mil pesos o el retiro de la licencia, en caso de violar esa medida, a diferencia del cómo sí desafían esas disposiciones los “aguejeros”, que son los que los comercializan de manera clandestina. ¡Tómala!

Luego entonces con eso estarán las condiciones más de dadas, para que haya un voto sobrio, pero sobre todo razonado y que los votantes no acudan a emitir su sufragio con la víscera o la emoción, sino más bien con la cabeza fría y pensando con buen juicio quién es la mejor opción, sobre todo en lo que toca a la elección de la Presidencia de la República, en lugar de dejarse llevar por el mal humor social imperante.

Dan muchas largas a “Mi Angelito”…La que vaya que de alguien debe estar muy bien “agarrada”, es la dueña de la desacreditada guardería “Mi Angelito”, localizada en la colonia Palo Verde, una tal Esperanza Bobadilla, porque a pesar de no cumplir con ningún requisito para operar, todavía la siguen amenazando con suspenderla, cuando era para que ya le hubieran cerrado. Así el desafío.

No en balde sacan por conclusión, que al que vaya que le ha temblado la mano, es al director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Alberto Flores Chong, porque con todo y que Bobadilla Valencia no atendiera las recomendaciones que le hicieran, después de una inspección que le practicaran, es hora de que a esa estancia infantil no la han clausurado en definitiva como debieran. De no creerse.

De tal forma que a ese grado ha estado la complacencia de las diferentes áreas involucradas o que tienen que ver con su operatividad, como para permitirles el que estén cayendo en el cinismo de reconocer que no cuentan con ningún permiso, pero escudándose en que nunca se los habían pedido, como por ejemplo el referente al uso de suelo del Ayuntamiento, pasando por alto el riesgo en que están los niños.

En lo que es un claro ejemplo más del como no han aprehendido la mala lección que dejara el trágico incendio de la Guardería ABC en el 2009, en al que murieran 49 infantes, si se analiza que lo que es “Mi Angelito” tiene desde el 2007 funcionado con esas irregularidades o sin las respectivas anuencias, lo que la convierte en una auténtica bomba de tiempo, que en cualquier momento podría estallar. ¡Vóitelas!

Aún y cuando suponen que por pertenecer a los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para el apoyo de madres de familia, de inmediato o como de rayo ya les deberían haber rescindido el contrato, por intuirse que hay una coordinación entre la Federación y las dependencias estatales, pero lo único cierto es que hasta el momento no han procedido en consecuencia contra ella.

Sacan la chamba al generar empleos…En el que han continuado “haciendo la chamba”, es en el rubro de la generación de empleos, como lo denota que el pasado mes de mayo en Sonora se hayan generado 5 mil 365, según las cifras registradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de ahí que ocupara la cuarta posición a nivel nacional en ese ámbito laboral. ¡Qué tal!

En esos términos estuvo la buena noticia dada a conocer por el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, y es que la Entidad sólo quedó ubicada en ese importante apartado económico detrás de la Ciudad de México, con 8 mil 571 nuevas plazas de trabajo; Baja California con 7 mil 150; y Quintana Roo con 5 mil 794 nuevos, lo que habla de que ya son palabras mayores, por estarse entre los mejores.

Es por lo que Vidal Ahumada resaltara, que 4 mil 272 de esos puestos son permanentes; y mil 93 temporales y correspondientes al campo, lo que es un reflejo de la confianza que ha tenido el empresariado en la administración de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, como lo demuestra el que en los primeros cinco meses del presente 2018, ya haya un acumulado total de 17 mil 271.

O séase que así de positivo está el saldo que se ha alcanzado en ese terreno de la economía, en base a crearle las condiciones adecuadas a la Iniciativa Privada, para que puedan desarrollar sus proyectos

de inversión, y una síntoma inequívoco de eso, es que en lo que va del actual sexenio claudillero, ya se han ocupado a 66 mil 460 trabajadores, de los cuales el 74% son de planta o fijos. De ese tamaño.

En lo que es nuevo acierto que confirma que así se ha mantenido la tendencia a la alza, a la hora de concretar más espacios para la clase trabajadora, a partir de una constante política de promoción.

