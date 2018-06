Lupillo Rivera amenaza con golpear a fotógrafo si lo sigue a su casa

Lupillo Rivera estalló en furia cuando al salir de una barbería se encontró con un paparazzo que al momento de ver al famoso se dispuso a grabarlo.

El hermano de Jenni Rivera le preguntó si era el mismo hombre que lo seguía constantemente para posteriormente pedirle que no siguiera a su casa o le “partiría su madre”.

“Eso no va y te lo estoy diciendo en cámara. A mi casa no me sigas, a mi casa no me sigas. No importa de qué programa seas, no importa qué poder tengas. Sí tengo porque alterarme porque sí me estás siguiendo a la casa, no se vale”, suplicaba.

“Sí tengo por qué enojarme, porque me estás siguiendo a la casa; me vuelves a seguir a la casa y te voy a partir la madre, quiero que sepas y te lo estoy diciendo en cámara, y grábalo, si te estoy amenazando”, continúa subiendo el volumen de su tono tal cual puedes observar en el siguiente vídeo.

Más tarde, ‘El toro del corrido’ explicó en Instagram que su molesta surgió luego de enterarse que a sido, él y su familia, perseguido por el fotógrafo, según le contó su hijo.

Fuente: SDP noticias