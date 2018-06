Instan a informar calidad del aire

La calidad del aire de todos los puntos de Hermosillo debe ser medida y publicada de manera constante para que los ciudadanos puedan elegir si pueden realizar actividades al aire libre o no.

Juan Carlos Bravo, ambientalista y director del Programa México Wildlands Network, además de vecino del poniente de la ciudad, señaló que en ese sector en específico han tenido problemas con las fábricas de asfalto.

“Cómo vecino de la zona poniente, hubo días el año pasado en que era imposible en la noche estar afuera de la casa por el olor tan fuerte, se hizo una alerta en medios y suspendieron las actividades de las fábricas de asfalto, pero ahora nos dicen que van a reiniciar su trabajo con nuevas medidas de control”, señaló.

Recordó que en su momento se les dijo que esas fábricas de asfalto serían reubicadas, medida que esperaban porque la autoridad así lo había prometido, pero no lo han cumplido.

Subrayó que cuesta trabajo confiar en la autoridad si no volteó a ver el problema hasta que se señaló en medios y sobre todo porque no publica los datos de calidad del aire, problema que se generaliza en toda la ciudad.

“Parte del problema es ese y parte de lo que debería hacer la próxima administración del Ayuntamiento es publicar con la frecuencia que ellos obtengan los datos de contaminación de la ciudad”, reiteró.

Enfatizó que los ciudadanos no saben cuántas estaciones de monitoreo de calidad del aire hay en Hermosillo, ni su ubicación, además de que desconocen los indicadores que se monitorean, lo que les afecta en su calidad de vida.

“Sin esa información básica, no nos queda más que salir y oler el aire para ver si puedes salir a hacer ejercicio o no y no es la forma, debería incluso Protección Civil con la misma frecuencia que publica la temperatura, el índice de ultravioleta, que nos ayuda a tomar decisiones de nuestras actividades al aire libre”, aseguró.