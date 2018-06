Encuentran pene gigante gracias a Google Maps

Dibujar penes, no lo podrán negar, es divertido. Pero a veces se tiene la necesidad urgente de hacer un gran falo y una hoja de papel no alcanza, así que ¿por qué no? Se usa un lago seco en Australia.

Lo único malo es que la pequeña travesura puede verse desde los satélites de Google Maps. Mide 55 metros desde la punta hasta la base testicular y si te place observarlo puedes buscarlo en la localidad de Marcus Hill, al sur de Australia y al oeste de la bahía de Port Phillip. También puede apreciarse desde Google Earth.

Fueron los administradores de la página de Facebook ‘Take the Piss Geelong’, quienes descubrieron el miembro y lo compartieron el pasado 25 de junio. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar.

Fuente: SDP noticias